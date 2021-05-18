【台灣疫情】美傳協調對台供應疫苗  台股單日飆792點史上最強

▲ 【台灣疫情】美國據報協調對台供應疫苗 台股曾勁彈750點

新冠肺炎台灣疫情爆發，或演變為中美台三角搏弈。路透社報道，美國正協調供應商，期望加快向台灣供應新冠疫苗。受消息刺激，台股收升792點，創史上最大單日升幅。

大陸國台辦發言人朱鳯蓮周一（17日）晚則聲明，大陸願盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情，他強調當務之急是去除人為政治障礙，讓民眾有疫苗可用。

台灣近日出現本土病例激增狀況，但全台人口僅不到1%接種疫苗，對疫苗的需求此刻正顯得緊急。

【台灣疫情】大陸國台辦：台急需疫苗 應去除人為政治障礙

【台灣疫情】拜登稱分享2000萬劑新冠疫苗 台灣表明想要

路透社引述一名獲得簡報的消息人士透露，美國政府已在「支援台灣」，協調疫苗製造商加速供貨。

路透社：台灣亦正洽購復必泰

另一名知情人士說，台灣駐德國外交人員也在與德國生技公司BioNTech洽談；BioNTech對此不願多加說明。BioNTech是與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作研發新冠疫苗的企業。

稍早前，美國總統拜登（Joe Biden）表示，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，台灣駐美代表蕭美琴聲稱，「進洽爭取中」。

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受外資大舉回補及融資大減，加上報道指美國協調向台供應疫苗，激勵台股周二（18日）跳空開高，在買盤持續湧入下，多個板塊全面反彈，指數一度勁揚逾750點，其後持續走強。

至下午１時半終場，收在16145.98點，上漲792.09點，一舉收復16000點關卡，並創下台股單日最大漲點紀錄。

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責任編輯：鄧國強

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