美參議院以壓倒多數表決推進《無盡前沿法案》 與中國競爭

美國參議院周一以86票讚成、11票反對的表決結果，同意推進《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），該法案將授權美國政府在未來5年內投資超過1100億美元於基礎、先進技術研究，以應對來自中國的競爭壓力，參議院預計將在未來一兩周內針對議案進行討論，最快月底表決。

料最快月底表決

路透社報道，《無盡前沿法案》將要求將1000億美元的資金投入基礎和高端科技研究商業化，以及重要科技領域的教育、訓練計畫，包括人工智能（AI）、半導體等。

參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）表示，參院將從周二開始，用1到2周的時間討論這項法案。

舒默稱這項法案是「美國科學技術領域一世代只會出現1次的投資」，並表示，應確保美國維持領先，否則就必須接受由中共掌控5G、人工智能和量子計算規則的世界。

舒默指出，這項法案「將補強美國經濟在半導體等地方的弱點」。

根據草案摘要，目前正在考慮的議案包括投資20億美元，用於促進汽車和國防領域半導體的生產和研究。詳細的內容仍待參院討論，其他與中國相關的法案也可能包含在最終方案之中。

參議院商務委員會上周三（12日）以24票對4票的表決結果通過了這部法案。白宮周一也對《無盡前沿法案》表達支持，白宮表示，從人工智慧到先進能源領域，這項法案將授權對關鍵科技、工程研究的歷史性投資，同時也將強化全國學術機構的科學研究和技術商業化的活動。

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責任編輯：蒯宇澄

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