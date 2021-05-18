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湯哈迪9年前一句話被指「辱華」 內地網民揚言罷睇《毒魔2》

社會熱點 13:23 2021/05/18

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《毒魔》系列主角湯哈迪9年前言論被指「辱華」

英國男星湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔：血戰大屠殺》9月上畫，但有內地網民翻舊帳，發現他9年前受訪時曾用侮辱性詞語稱呼中國人，揚言要罷睇該片。有輿論認為，華裔導演趙婷就是因「辱華」言論被內地抵制，湯哈迪有可能步趙婷的後塵，《毒魔》系列也成為《永恆族》之後另一封殺對象。

湯哈迪2012年在法國康城為電影《無法無天》（Lawless）做宣傳時，有記者將他與馬龍白蘭度（Marlon Brando）比較，湯哈迪稱自己無睇過《教父》（The Godfather），只睇過《秋月茶室》 （The Teahouse of the August Moon） ，指對方在片中扮演中國人，而他當時用的詞彙是Chinaman。

內地網民不滿湯哈迪侮辱中國人，卻想賺中國人的錢

該採訪距今已經9年，但有網民認為辱華是既定事實，不尊重中國人還想撈錢，必須得到反制。亦有人指湯哈迪錯在作為公眾人物，竟沒意識到這個詞不恰當。

根據《維基百科》等說法，Chinaman在早期只單純解作中國人，並無負面含意，如同英國人Englishman、法國人Frenchman、愛爾蘭人Irishman等複合詞。美國淘金熱後，愈來愈多到當地打工的中國人受到歧視，Chinaman的含意由最初直譯的「中國人」，逐漸變成有歧視成份的「中國佬」。

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

趙婷過去言論招「辱華風波」  《浪跡天地》內地上畫無期

南韓女KOL讚好「泡菜是韓國的」留言 涉辱華被中國公司解約

責任編輯：陳建錫

 

演員 電影 歧視 趙婷 康城 英國 荷里活 中國

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