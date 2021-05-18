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彭博社：北京推動加入CPTPP　與成員國舉行技術會談

經濟脈搏 16:24 2021/05/18

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彭博社周一（17日）引述消息人士指，中國正在幕後推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並對加入這個原先旨在把中國排除出外的跨國貿易協定，展現出認真的態度。

報道根據4個CPTPP會員國的消息，指出澳洲、馬來西亞、新西蘭，以及可能還有其他國家的官員，已與中方官員舉行技術性磋商。

消息人士：中國對加入的態度認真

中國曾在2月宣布，曾與部分成員國舉行非正式會談，但並未公布細節。報道指，中國準備提出加入的申請進度雖未明朗，但相關人士發現北京對加入CPTPP的態度非常認真。這可從中國國家主席習近平去年特別點名有意參與CPTPP可以看到。

今年3月初，商務部部長王文濤曾表明考慮積極加入CPTPP。彭博就會談進展作出查詢時，商務部並未回應。

彭博在報道中說，許多CPTPP成員國對中國的貿易依賴程度非常高，但近來中國在部分國家的形象轉差，導致它加入CPTPP的難度增加。不贊成北京加入的考慮包括中國勞工政策、國營企業等運作不符合規範，而北京與華府的經濟對抗，也可能妨礙其成為CPTPP一員。

CPTPP的前身是美國牽頭的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），其目的在於通過一個跨國經濟協定，抗衡中國日漸增強的影響力。美國前總統奧巴馬在2016年明言，亞太地區的區域經濟規範，應由美國而非中國來寫，但奧巴馬的繼任者特朗普卻在上任後退出TPP，結果改由日本主導這個區域貿易協定，並改名CPTPP，於2018年成功達成協定簽署。

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責任編輯：唐宇廉

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