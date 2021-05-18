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【大灣區】深圳定向港澳選拔職位 擬錄用4名港人公務員

國情動向 14:37 2021/05/18

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深圳市去年12月首次在公務員考試中設置5個職位定向港澳選拔，吸引400多名港澳籍人士報名，於近期擬錄用4名港籍公務員。

據《深圳特區報》，其中一位考取深圳金融監管局一職位的港人賴宇輝表示，不少香港公司員工都在主動學習普通話、主動了解內地文化，希望能更快融入內地市場。如今港澳青年擁有在內地體制內發展機遇，有更好機會重新思考和認識國家的發展，更好服務內地高質量發展。

另一名擬錄用的港人黃科毅報考福田區福保街道一個崗位，他說，深圳定向港澳招錄公務員，為有志留在大灣區發展的港澳青年提供了更大發展空間，必將助推國家進一步創新和開放。

近日，香港特首林鄭月娥表示，將與廣東省、深圳市簽訂協議，讓兩地公務員互換「掛職」交流，交流計劃重點放在粵港澳大灣區。事實上，內地為香港公務員創造的機會不僅限於交流。按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出的「研究推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作」要求，為支持愛國愛港、愛國愛澳的港澳優秀青年融入國家、參與大灣區建設，2020年12月份，深圳市服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，共設有5個職位定向港澳選拔，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等方面，吸引了446名港澳籍人士報名。

深圳大學中國經濟特區研究中心主任陶一桃認為，此次定向港澳選拔公務員，意味著深圳作為先行示範區，已開始由政策開放走向制度創新。

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責任編輯：尹航

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