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【台灣疫情】新增本土確診一日間減少93例  萬華與茶館群組個案腰斬（有片）

社會熱點 14:56 2021/05/18

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台灣新冠肺炎疫情呈現單日緩和跡象，中央流行疫情指揮中心周二（18日）公布，新增245個確診病例，其中新增本土確診為240例、比昨天大幅減少93例。其中，連日高燒的萬華區相關病例、以及茶藝館群組個案數字呈現腰斬。

根據台灣疾管署新聞稿，中央流行疫情指揮中心周二公布全台新增245例新冠確診病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡。

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指揮中心表示，周二新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月5日至5月17日。

總體新增確診一天間減少93例

如以地域劃分，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

如以群組劃分，台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，新增之死亡個案，其一是60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

萬華區新確診 一日間89例減至48例

其二為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性。5月17日因病情惡化，經急救後仍死亡。

值得注意是，前數天疫情高燒的區域及群組，單日都有顯著疫緩跡象。

  • 萬華區新確診病例從周一的89例，減至周二的48例。
  • 萬華活動史相關新增確診由周一的86例，減至周二的67例。
  • 台北茶藝館相關新增確診由周一的155例，大減至周二的88例。

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因應本土疫情升溫，台灣教育部長潘文忠周二宣布，全台各級學校及公私立幼兒園於周三（19日）至28日停止到校上課，大專和高中改採線上教學。

截至周一傍晚統計，新冠肺炎疫情中，大專16人確診、高中4人確診、中學6人確診、小學7人確診、幼兒園4人確診，總計37名學生確診。

中央流行疫情指揮中心周二公布摘要。

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責任編輯：鄧國強

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