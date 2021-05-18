  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命  官方回應謎團未解（多圖，有片）（第二版）

社會熱點 19:21 2021/05/18

分享：

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命  有片有真相

互聯網周二中午流傳多段影片，指深圳著名電子產品市場華強北路地標、賽格大樓突然發生強烈晃動，民眾擔心大樓倒塌，至少數百至上千人慌忙逃走，場面有如災難片一樣。官方證實接獲搖晃報告，但當時沒有地震，具體原因正在調查。

（新增第三段福田區政府回應）

深圳市應急管理局官方微博周二通報，當天下午1時50分許，深圳市應急管理局值班室接報，指深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。經查看並分析全市各地震監測台站數據，同一時段深圳市未發生地震。

隨後，華強北所在的福田區政府亦發布指，相關部門已組織專家到場，對大樓安全進行檢測，經專家初步檢測排查，大樓周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞。事件原因仍待進一步調查。

深圳賽格神秘「樓震」  隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

市當局的連串回應，暫未解開為何大樓突然搖晃的謎團。

互聯網上有自稱目擊者指，事發時有大風，但卻未致於令到建築物出現搖晃；也有人說，自己花16分鐘從50樓跑到一樓逃命，連鞋子也甩掉。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事實上，根據互聯網流傳影片，事發時賽格大樓頂層有結構明顯晃動，而人們紛紛從大樓逃出，街上行人亦紛紛飛奔遠離大樓，情況一如災難難電影。目測可見，逃跑的民眾至少數百至上千人。

有目擊者直指，「晃動太明顯就說明有很大的問題，看來是需要做一次全面的樓體大檢查了，解決後顧之憂」。

民眾：16分鐘從50樓跑到一樓逃命

華強北賽格大樓的工作人員稱，涉事大樓的確發生了晃動，具體原因正在調查當中。他又指，目前所有人員都撤離出去了，大樓正處於封閉管理狀態。

大樓所屬的深圳賽格公司表示，目前還不清楚大樓晃動原因，正在調查相關情況。

深圳市氣象局官方微博表示，周二日下午1時至2時，華強北街道賽格廣場站測得最大暫態風為5級，稱不上大風。

賽格廣場（SEG Plaza），位於深圳福田區華強北，由深圳市賽格集團有限公司直接投資興建。大樓高71層，總高度355.8米，實高292米，建築面積16.43萬平方米，現為深圳第五高樓，亦是目前世界最高的鋼管混凝土架構大廈。

片段1:05秒開始可見大樓頂的桿狀結構出現明顯搖晃

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

災難 電影 地震 深圳 災難片

下一篇文章

【台灣疫情】文字直播：台本土確診急回落 疫情或仍未見轉捩點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】文字直播：台本土確診急回落 疫情或仍未見轉捩點（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：台本土確診急回落 疫情或仍未見轉捩點（不斷更新）
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）（第二版）
【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）（第二版）