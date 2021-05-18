深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命  官方回應謎團未解（多圖，有片）（第二版）

▲ 深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命 有片有真相

互聯網周二中午流傳多段影片，指深圳著名電子產品市場華強北路地標、賽格大樓突然發生強烈晃動，民眾擔心大樓倒塌，至少數百至上千人慌忙逃走，場面有如災難片一樣。官方證實接獲搖晃報告，但當時沒有地震，具體原因正在調查。

（新增第三段福田區政府回應）

深圳市應急管理局官方微博周二通報，當天下午1時50分許，深圳市應急管理局值班室接報，指深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。經查看並分析全市各地震監測台站數據，同一時段深圳市未發生地震。

隨後，華強北所在的福田區政府亦發布指，相關部門已組織專家到場，對大樓安全進行檢測，經專家初步檢測排查，大樓周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞。事件原因仍待進一步調查。

深圳賽格神秘「樓震」 隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

市當局的連串回應，暫未解開為何大樓突然搖晃的謎團。

互聯網上有自稱目擊者指，事發時有大風，但卻未致於令到建築物出現搖晃；也有人說，自己花16分鐘從50樓跑到一樓逃命，連鞋子也甩掉。

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事實上，根據互聯網流傳影片，事發時賽格大樓頂層有結構明顯晃動，而人們紛紛從大樓逃出，街上行人亦紛紛飛奔遠離大樓，情況一如災難難電影。目測可見，逃跑的民眾至少數百至上千人。

有目擊者直指，「晃動太明顯就說明有很大的問題，看來是需要做一次全面的樓體大檢查了，解決後顧之憂」。

民眾：16分鐘從50樓跑到一樓逃命

華強北賽格大樓的工作人員稱，涉事大樓的確發生了晃動，具體原因正在調查當中。他又指，目前所有人員都撤離出去了，大樓正處於封閉管理狀態。

大樓所屬的深圳賽格公司表示，目前還不清楚大樓晃動原因，正在調查相關情況。

深圳市氣象局官方微博表示，周二日下午1時至2時，華強北街道賽格廣場站測得最大暫態風為5級，稱不上大風。

賽格廣場（SEG Plaza），位於深圳福田區華強北，由深圳市賽格集團有限公司直接投資興建。大樓高71層，總高度355.8米，實高292米，建築面積16.43萬平方米，現為深圳第五高樓，亦是目前世界最高的鋼管混凝土架構大廈。

片段1:05秒開始可見大樓頂的桿狀結構出現明顯搖晃

責任編輯：鄧國強

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