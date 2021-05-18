【新冠疫苗】拜登稱結束疫情需美國領導　趙立堅：中國不用疫苗領導世界

美國總統拜登宣布，預定6月底前將分享2000萬劑疫苗到海外，宣稱藉此讓美國價值觀領導世界，讓民主領導世界走出疫情。中國外交部發言人趙立堅周二（18日）在例行記者會上回應相關問題時說，疫苗是拯救生命、戰勝疫情的重要武器，中國與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界。

趙立堅說，中國歡迎其他有條件、有能力的國家為發展中國家提供疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，強調倘若美國能夠早日落實疫苗援助的承諾，為發展中國家抗擊疫情提供實實在在的幫助，中國表示歡迎。

趙立堅同時批評，美國動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不齒，讓人不得不懷疑美國的真實目的和動機。他直指疫苗不分種族和價值觀，也不是製造免疫鴻溝和搞政治操縱的工具，「與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動」。他重申，中國目標只有一個，就是盡可能幫助發展中國家挽救更多的生命。

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責任編輯：唐宇廉

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