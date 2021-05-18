【台灣疫情】未見頂？專家推測社區潛伏1400感染者

新冠肺炎台灣疫情單日出現緩和跡象，周二中央流行疫情指揮中心公布，新增本土確診個案為240，比對上一天大減93例，外界關注疫情是否見頂。不過，台灣中央研究院研究員何美鄉推測，台灣恐怕還有將近1400例病例在社區內，建議檢驗量能還要再擴充。

新冠疫情社區感染仍在蔓延，何美鄉表示，目前已揪出的個案，還是5月15日提升警戒前的確診者，估計未來幾天還會出現幾百例本土確診的狀況；據指揮中心表示，萬華疫情熱區日前篩檢出來的陽性率超過10%，代表檢驗量能還要再擴充。

何美鄉說，以美國新冠肺炎傳播力R0值（基本傳染數）為例，約莫落在4.0到7.1之間，這意味著平均一位確診者，可感染4到7人。

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何以台灣目前每天檢測量、檢出率、以及R0值約為3等因素推算，台灣目前有1400名感染者潛伏在社區。

感染者可能還很多 只是未檢驗出來台灣

何美鄉直指，從這幾天的公佈的確診數字來看，恐怕篩檢量能已經遇到瓶頸，只能代表採檢進度，並非病毒傳播速度，也就是說潛在的感染者可能還很多，只是尚未檢驗出來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此回應，這段時間目標就是廣設篩檢站，比較急的是雙北大範圍或外圍的要趕快成立，各縣市也開始鼓勵想辦法設立，需要人力的要及早準備，遇到人力需求量高，需要緊急調派人力的時候才有辦法因應。

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責任編輯：鄧國強

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