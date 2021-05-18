深圳賽格神秘「樓震」  隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

▲ 深圳賽格神秘「樓震」 隨時震動比特幣挖礦機市場

深圳地標性建築賽格大樓周二（18日）下午1時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離。影片在社交媒體流傳，引發議論；由於該地區當時並未發生地震，大樓搖晃原因還在調查。這座大樓原來不僅是華強北電子產品市場地標，更是比特幣挖礦機銷售重鎮，因此封樓可能波及礦機銷售。

證券時報報道，一段「深圳華強北最高樓賽格大廈出現晃動」的影片，在網路上流傳，影片顯示大樓劇烈搖晃，在內辦公的人員也連忙逃離，上千名民眾因擔心建築倒塌，慌忙逃離現場，畫面猶如災難片一般。事後大樓封閉調查。

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命 有片有真相（有片）

賽格大樓或稱賽格廣場是國內、甚至全球最主要的比特幣等加密貨幣礦機銷售地，2017年，比特幣經歷了一輪暴漲行情，賽格廣場的礦機賣場人氣鼎盛，許多原本販賣組裝電腦的門市都改裝成為礦機店。

最近幾個月，比特幣雖然漲漲跌跌，但總體還是實現不少的漲幅，許多一度停業的售賣礦機店鋪已經重開。

封樓可能波及礦機銷售

一家礦機店鋪老闆表示，「與去年年底相比，空鋪已經少了很多，但最近生意不錯，礦機需求很」。

事實上，內地曾有網站報道指，在挖礦機熱潮下，因爲加密貨幣價值翻倍，加上華強北銷量最大的常用單片機芯片譬如STM32F103C8T6價格漲了百倍。華強北的礦機老闆們紛紛成了億萬富豪。

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另外，內地媒體「券商中國」記者連線了一名在賽格做生意的業者。他表示，周一的樓震事件的確有點嚇人，事後大樓被封，這件事後面可能會對硬盤、顯卡等部分產品帶來一定衝擊，因爲賽格現在依然是不少電子元器件商家的集散地。

他還談到，近期硬盤價格波動很大，4月15日開始，硬盤價格開始瘋漲，4月20日左右價格站到最高點，之後硬盤價格便開啓急速下降模式。但最近幾天，硬盤的價格又像瘋了一樣在上漲。如果賽格沒辦法做生意，預計短期之內會存在發貨問題。

風光一時 礦機老闆紛成億萬富豪

據他說，近期硬盤價格的價格暴漲，很大程度上和目前火熱的Chia（奇亞）幣挖礦活動相關。挖礦活動使硬盤需求量激增，短期內大容量硬盤供給不足，推動價格上漲。

另一位熟悉電子行業的人士告訴記者，除了硬盤之外，顯卡的價格可能也會受到衝擊。從去年10月至今，顯卡價格暴漲至少兩倍，市場上本就出現了一卡難求的現象。現在賽格大廈封閉，若短期之內不能恢複，顯卡的供應短缺的局面很可能會加劇。

據2019年的數據，華強北地區從業人數達到22萬人，企業和個體商戶超過4萬家。華強北商業街一年交易額達到了2000億元人民幣。和之前不一樣的是：過去手機電腦會很多，現在電子元器件，智能穿戴和服務業爲主。雖然華強北的影響力可能在人們的心目中有所下降，但其地位不可或缺。

片段1:05秒開始可見大樓頂的桿狀結構出現明顯搖晃

責任編輯：鄧國強

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