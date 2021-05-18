深圳賽格大廈因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

▲ 深圳賽格大樓因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版

深圳著名電子產品市場華強北路地標、賽格大廈周二（18日）突然強烈晃動，民眾擔心大廈倒塌，數以千計民眾慌忙逃命。官方事後指大廈結構安好，但樓晃原因尚待查究。有內媒引述建築專家指，事件起因可能是刮風共振，與去年虎門大橋變「波浪橋」事件相似。

曾經參加過地王大廈、京基100、平安金融大廈等深圳超高層建築設計建設的，中科建工有限公司華南大區總工程師陸建新，在接受深圳衛視&壹深圳客戶端記者採訪時分析，此次賽格大廈產生晃動，排除了地震的因素後，比較大的可能是因爲刮風引發大廈產生了共振。

深圳賽格大廈離奇搖晃上千人逃命 官方回應謎團未解（多圖，有片）

深圳賽格神秘「樓震」 隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

他形容，情況類似去年虎門大橋發生晃動的情況。目前在沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，最後要以權威部門發布的信息爲準。

共振和風力大小關係不大

他還解釋，其實大廈發生晃動是經常性的，只不過平時晃動的幅度比較小，常人不易察覺，他曾經在參與上海環球金融中心建設時，通過GPS檢測到樓頂的兩座塔吊出現過擺動。

去年5月5日下午，虎門大橋發生異常抖動，出於安全考慮，大橋管理部門已經封閉虎門大橋。網傳影片顯示，橋面如同波浪般上下起伏，但未見有明顯斷裂。

隨後，央視解釋指，虎門大橋是受主橋風速大影響，產生渦振。當地已組織養護技術人員對橋體進行檢查並組織專家研判。據初步了解，橋梁主體結構未受損，具體原因正在調查。

2020虎門大橋橋面變「波浪」事件

廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

此外也有網站指，深圳今天風力5級，不算是大風，但共振和風力大小關係不大，反而與風的脈動和頻率有更大關係。

另外，深圳市政府應急辦、區政府等先後回應賽格事件，而深圳市住房和建設局發佈通報指，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態。具體振動原因還在調查中，大廈主體結構安全。

該局並指，自周二下午1時半後，賽格廣場大廈未再發生振動現象。

物管公司：40分鐘內疏散1.5萬人

深圳微博發佈廳則指，賽格大廈物業人員稱，大廈內近1.5萬人在40分鐘左右疏散完畢。目前賽格大廈已全部封閉，相關專家已經進入大廈檢測，晃動原因待查明。

事件發生在周二（18日）下午1時半左右，互聯網上有自稱目擊者指，事發時有大風，但卻未致於令到建築物出現搖晃；也有人說，自己花16分鐘從50樓跑到一樓逃命，連鞋子也甩掉。

根據互聯網流傳影片，事發時賽格大廈頂層有結構明顯晃動，而人們紛紛從大廈逃出，街上行人亦紛紛飛奔遠離大樓，情況一如災難難電影。目測可見，逃跑的民眾至少數百至上千人。

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深圳賽格大廈被指因刮風共振晃動

責任編輯：鄧國強

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