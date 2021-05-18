  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (二) 22:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳賽格大樓因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

社會熱點 20:50 2021/05/18

分享：

深圳賽格大樓因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版

深圳著名電子產品市場華強北路地標、賽格大樓周二（18日）突然強烈晃動，民眾擔心大樓倒塌，數以千計民眾慌忙逃命。官方事後指大廈結構安好，但樓晃原因尚待查究。有內媒引述建築專家指，事件起因可能是刮風共振，與去年虎門大橋變「波浪橋」事件相似。

曾經參加過地王大廈、京基100、平安金融大廈等深圳超高層建築設計建設的，中科建工有限公司華南大區總工程師陸建新，在接受深圳衛視&壹深圳客戶端記者採訪時分析，此次賽格大廈產生晃動，排除了地震的因素後，比較大的可能是因爲刮風引發大樓產生了共振。

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命  官方回應謎團未解（多圖，有片）

深圳賽格神秘「樓震」  隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

他形容，情況類似去年虎門大橋發生晃動的情況。目前在沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，最後要以權威部門發布的信息爲準。

共振和風力大小關係不大

他還解釋，其實大樓發生晃動是經常性的，只不過平時晃動的幅度比較小，常人不易察覺，他曾經在參與上海環球金融中心建設時，通過GPS檢測到樓頂的兩座塔吊出現過擺動。

去年5月5日下午，虎門大橋發生異常抖動，出於安全考慮，大橋管理部門已經封閉虎門大橋。網傳影片顯示，橋面如同波浪般上下起伏，但未見有明顯斷裂。

隨後，央視解釋指，虎門大橋是受主橋風速大影響，產生渦振。當地已組織養護技術人員對橋體進行檢查並組織專家研判。據初步了解，橋梁主體結構未受損，具體原因正在調查。

2020虎門大橋橋面變「波浪」事件

廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

此外也有網站指，深圳今天風力5級，不算是大風，但共振和風力大小關係不大，反而與風的脈動和頻率有更大關係。

另外，深圳市政府應急辦、區政府等先後回應賽格事件，而深圳市住房和建設局發佈通報指，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態。具體振動原因還在調查中，大廈主體結構安全。

該局並指，自周二下午1時半後，賽格廣場大廈未再發生振動現象。

物管公司：40分鐘內疏散1.5萬人

深圳微博發佈廳則指，賽格大樓物業人員稱，大廈內近1.5萬人在40分鐘左右疏散完畢。目前賽格大廈已全部封閉，相關專家已經進入大廈檢測，晃動原因待查明。

事件發生在周二（18日）下午1時半左右，互聯網上有自稱目擊者指，事發時有大風，但卻未致於令到建築物出現搖晃；也有人說，自己花16分鐘從50樓跑到一樓逃命，連鞋子也甩掉。

根據互聯網流傳影片，事發時賽格大樓頂層有結構明顯晃動，而人們紛紛從大樓逃出，街上行人亦紛紛飛奔遠離大樓，情況一如災難難電影。目測可見，逃跑的民眾至少數百至上千人。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

深圳賽格大樓被指因刮風共振晃動

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

虎門大橋關閉10日後首恢復通車 車流量少很多
2020/05/15
虎門大橋關閉10日後首恢復通車 車流量少很多
【虎門大橋】今午仍有晃動 廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車
2020/05/07
【虎門大橋】今午仍有晃動 廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車
虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
2020/05/07
虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）
2020/05/05
【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

你可能感興趣

虎門大橋關閉10日後首恢復通車 車流量少很多
17:06 2020/05/15
虎門大橋關閉10日後首恢復通車 車流量少很多
【虎門大橋】今午仍有晃動 廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車
20:43 2020/05/07
【虎門大橋】今午仍有晃動 廣東省領導視察 要求確保安全才恢復通車
虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
09:05 2020/05/07
虎門大橋連續第二日出現波動 專家指原因需等測量數據結果（有片）
災難 物業 建築設計 深圳 中國 地震

下一篇文章

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命 官方回應謎團未解（多圖，有片）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】文字直播：台本土確診急回落 疫情或仍未見轉捩點（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：台本土確診急回落 疫情或仍未見轉捩點（不斷更新）
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）（第二版）
【台灣疫情】台灣周三零時起封關 無居留證外籍人士禁入境（多圖，有片）（第二版）
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事