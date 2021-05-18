《F9狂野時速》中國發布會取消 環球影業稱收到威脅

美國動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9），本月在亞洲多地上映，香港明日（19日）上畫，而內地則定於周五（21日）開畫，並原定今日（18日）在上海舉行發布會。惟環球影業下午在官方微博宣布，因收到「威脅」並引發安全隱患，決定取消中國發布會活動，但電影周五如期上映。

環球影業聲明提到，「日前環球影業收到了試圖使發布會無法正常舉行的威脅，並在一定程度上引發了安全隱患」，但未有仔細說。聲明強調安全問題是首要考慮，經過慎重考慮，不得不決定取消《F9狂野時速》的中國發布會活動，並已向有關執法部門匯報。

雲迪素：要求先在中國上映

聲明表示，發布會取消留下遺憾，但《F9狂野時速》周五仍將如約登陸大銀幕，強調該片是今年最值得期待的超級大片之一。

受新冠肺炎疫情影響，原計劃去年上映的《F9狂野時速》，延至今年與觀眾見面。而貓眼數據顯示，該電影在內地的預售票房已超過7000萬元人民幣。對於電影在中國比在美國早1個月上映，內地傳媒引述電影主演雲迪素（Vin Disel）稱，他要求電影先在中國上映，「這是我們說『謝謝中國』的方式，謝謝你們當我們的家人」。他又透露，《狂野時速10》會有一部分到中國取景拍攝。

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責任編輯：林佩怡

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