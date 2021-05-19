深圳賽格詭異「樓震」原因仍是謎   專家籲查清前勿進入（多圖，有片）（第二版）

▲ 深圳賽格詭異「樓震」原因仍是謎 深賽格股價一度挫7％

深圳華強北賽格大樓周二突然晃動，以千計民眾飛奔逃命，事後當局封閉大樓調查，但神秘抖動成因至今仍是謎團未解。受事件拖累，擁有深圳賽格大樓部份樓面業權的深賽格（深：000058）股價周三早上開市時一度跳水，曾跌7％但後來收窄。

（新增專家呼籲民眾暫時勿回大樓）

內媒引述專家指，經檢查後指，大廈周邊地面沒有裂開，搖晃原因不明，建議加強巡查，同時在查明原因前，不要進入大廈。

A股周三開市時，深賽格一度跌超7%，後來跌幅收窄至4%左右，截至10時半報5.69元人民幣。

公開資料顯示，位於深圳華強北的賽格大樓，由深圳賽格集團投資興建，於1999年建成完工，是當時世界最高的鋼管混凝土結構大廈，大廈總高超過340米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米。

深圳賽格大樓離奇搖晃上千人逃命 官方回應謎團未解（多圖，有片）

深圳賽格神秘「樓震」 隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

而深圳賽格集團是A股上市公司深賽格（深：000058）的母公司，而賽格大樓目前只有部份樓面，由000058上市公司擁有。

事實上，深賽格周三早表示，賽格大樓的17萬平方米總建築面積中，深賽格000058持有的只有3.99萬平方米。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

關於今次大廈晃動事件，深賽格董秘表示，目前正在組織專家調查，經過現場查看，樓體沒有什麽問題，具體原因方面，猜測可能因爲風、或其他因素產生的物理共振效應。

深賽格又指，現在市和區相關部門已經介入調查，調查結果將會及時公布。如果屬正常共振效應，樓體本身也沒有問題，也沒有特別需要處理的措施，當然具體情況還要視調查結果而定。

深賽格000058只持大樓內部份樓面

同時，深賽格也在互動平台表示，福田區相關職能部門已經組織專家到場對大樓安全進行檢測，經專家初步檢測排查，大樓周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞。相關具體情況及原因正在進一步調查核實。

深圳賽格大樓因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

深圳市應急管理局官方微博周二發布消息回應，深圳市應急管理局值班室接報，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。

深圳市住房和建設局周二發布通報稱，經查，當天13：30後賽格廣場大廈未再發生振動現象。目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態。

內媒引述專家隨後指，大廈搖晃的原因仍要進一步調查核實，在此之前，民眾不要回到大廈內。據報，賽格大樓周二下午起封閉，地舖也不准營業。有在大廈內工作的民眾稱，由於逃生時相當匆忙，電腦、手機、鎖匙等物品都留在大廈內，未知何時能取回。管理處人員則表示，大廈重新開放時間需等待通知。

而深圳華強實業股份有限公司（深圳華強）周二與深圳賽格大樓劃清界線，指賽格大廈不屬於公司的物業。

周二（19日）樓震後民眾逃跑情況回放

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解