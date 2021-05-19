【中國樓市】「人口增速放緩不需太多房子」 樓市會降溫嗎

中國人口問題成為近日熱話，有民眾認為「若未來人口數量下降，就不需要那麼多房子」，那麼樓市熱度會否減弱、樓價會否大幅下降呢？內媒指出，人口增速放緩並不必然導致樓市降溫。未來支撐中國樓市平穩健康發展的主要條件依然存在，樓市結構性發展空間更大。

城鎮化進程加快 樓市支撐因素仍存

首先從人口地區分布看，2020年中國常住人口城鎮化率63.89%，大量農民走向城市會催生眾多住房需求，這一進程仍在上行。此外，未來人口向沿江沿海大城市、省會城市以及主要城市群聚集的趨勢仍將持續，由此帶來的住房需求更為充裕。

同時，人口普查數據顯示，中國人口受教育程度明顯提升，人口素質大為改善。樓市也從過去重量轉而重質，高品質住宅將聚集更多人氣。

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另外，從年齡分布來看，年輕人、新畢業大學生等人群面臨購房難，這是住房租賃市場長足發展的機遇。租購並舉將是中國樓市的大勢所趨，中國將規範住房租賃市場，完善長租房建設，以及推進政策性租賃住房發展。

報道指出，未來相當一段時間內，支撐中國樓市平穩健康發展的主要條件依然存在，樓市結構性發展空間更大。

官方曾示警 樓市是最大灰犀牛

《華爾街日報》還指出，中國樓市存在的投機行為，也說明不能簡單認為人口結構的變化將令住房市場降溫。

報道提到，以東北三省為例，當地人口下降幅度比之前的預期要大得多，而東北三省五個最大城市的新房價格在5年內至少漲了4成，從房價的攀升勢頭幾乎看不出這些省內人口下滑的情況。以夜晚房屋亮燈數量來估算，大連、哈爾濱、長春和瀋陽的空置率約為22%，甚至高出深圳和上海。

報道認為，中國樓市在空置率很高的同時仍能維持高漲的房價，恰恰證明市場存在投機行為。由於投機行為並不總是基於實際經濟狀況，因此不能簡單認為中國人口結構的變化將令住房市場降溫，至少在大城市如此。

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據早前報道，中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清曾示警，房地產的核心問題是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。很多人買房子不是為了居住，而是為了投資或者投機，這是很危險的。

責任編輯：尹航

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