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【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫  疑與萬華區關聯

社會熱點 12:34 2021/05/19

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新冠肺炎疫情延燒全台，已有7家醫院的護理或行政人員確診，如今位於台北的台大醫院也中招。台大醫院證實，醫院工務室職工出現病徵後，他與辦公間存在密切接觸的同事，先後全部採檢，結果證實10人呈陽性反應，當中有人有萬華區足跡。

台大醫院發言人王亭貴表示，目前研判10人互相傳染，辦公室10處環境檢體有3處發現有病毒，但未涉及醫療照護，不算定義上的院內感染。「這當然不是院內感染，而是從外面進來的感染源」，他說。

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王亭貴進一步說明，因為首先出現病徵是公務室職工，他沒有機會碰到醫護人員和病人；從個案病史上去推測，他在家有點不舒服，然後才去看急症；由於沒有照顧過感染的病人或有風險的病人，因此認為是醫院外來的感染，而不是在醫院內的工作中得到。

台大醫院已篩查過病人

據了解，這名職工的辦公空間位於醫院東址地下三樓，其職責是平時負責修繕，會到各處行走；院方目前除該辦公室以外，亦會往前從5月10日開始追查，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，疫調也持續進行中。

王亭貴表示，住院病人普篩，已經篩過一千多個，現在住院的病人全部都已經篩過，新住院的病人都要篩過、沒有染疫才能入住。

「希望有症狀的人盡量不要到急診來，可能沒有這樣的量能，只有急重症才來，有關新冠肺炎的症狀都請到其他醫院去」，王亭貴說。

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責任編輯：鄧國強

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