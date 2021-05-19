【台灣疫情】40萬劑阿斯利康AZ疫苗今午運抵台灣  抗疫及時雨

台灣疫情蔓延時，行政院發言人羅秉成今天（周三，19日）表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天上午10時30分報告，台灣透過全球新冠肺炎獲取機制COVAX平台購買的40萬劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca，AZ疫苗），凌晨3時已經自阿姆斯特丹起飛，預計今天下午4時抵達台灣。

羅秉成說，早先因台灣疫情穩定，接種意願偏低，現在疫情升溫，轉為積極踴躍。40萬劑疫苗是及時雨，可以鼓勵國人按照指揮中心規劃接種，保護自己也保護他人。

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由施阿斯利康疫苗要接種兩劑才產生理想效用，因此40萬劑相等於20萬人的使用量，相對於2300萬人未接種疫苗的台灣人口，供應其實仍是非常短絀。

40萬劑相等於20萬人的使用量

他也表示，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌周二到中央流行疫情指揮中心聽取國產疫苗公司開發進度，期望在今年7月起供應；疫苗在防疫上是重中之重，台灣對外多元採購，相關時程都有掌握，台灣本土則積極研發，雙頭並進。

台灣疫苗接種工作一直被指不理想，NHK報道，截至17日止，完成接種第一劑疫苗者約22萬人，僅佔總人口2350萬人的0.9%。

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台灣當局雖從國外進口約2000萬劑疫苗，但實際到貨的僅約30萬劑（未計今午運抵的40萬劑）。

蔡英文曾對此表示，政府透過各種管道向國外購置的疫苗會陸續到位，希望7月底以前供應第一波台灣本土疫苗。

相對2300萬人口 台灣疫苗供應仍短絀

根據報導，台灣疫苗接種進度緩慢，目前到貨的疫苗是英國藥廠阿斯利康疫苗，從3月22日開始為醫療工作人員等優先接種。但因外地施打AZ疫苗後陸續出現血栓等副作用，部分國家暫停施打AZ疫苗，而台灣當時因疫情穩定，民眾對接種疫苗意願不高。

為避免疫苗保存期限到期，台灣4月下旬起開放非優先接種對象也可自費施打；5月起疫情擴大，希望接種疫苗者也大增，5月14日首度單日接種超過3萬人，也因此暫停受理預約自費接種。

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責任編輯：鄧國強

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