美驅逐艦過台海 東部戰區稱隨時應對一切威脅挑釁

美海軍驅逐艦「威爾伯號」周二（18日）通過台灣海峽，解放軍東部戰區今天發布聲明指，解放軍全程跟蹤監視，隨時應對一切威脅挑釁，並稱美方行為是向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，對此表示堅決反對。

美國海軍第7艦隊新聞稿指出，勃克級飛彈驅逐艦「威爾伯號」（DDG 54）在符合國際法的規範下，於當地時間18日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾，未來將持續合法航行。

此為美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次航行台海。包括2月兩次，3月、4月和5月各一次，均為勃克級飛彈驅逐艦。此外，雷根號航空母艦也正在菲律賓海演訓。

對於美「威爾伯號」過台海，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，美方行為向「台獨」勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，中方對此表示堅決反對。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程跟蹤監視，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

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責任編輯：尹航

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