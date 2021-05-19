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【台灣疫情】本土確診再增267例  全台防疫警戒升至3級（有片）

社會熱點 15:01 2021/05/19

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【台灣疫情】本土確診再增267例  全台防疫警戒升至3級

台灣疫情經單日緩和後，再度呈現擴大勢態。中央流行疫情指揮中心周三（19日）宣布，全台新增275例新冠肺炎確診病例，其中267例本土病例、8例境外移入；由於疫情已從雙北－－台北與新北蔓延到各地，台南更首出現個案，因此決定全台升級至三級防疫警戒。

根據疾管署新聞稿，指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月30日至5月18日。

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如以地域劃分，新增本土確診中，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、台北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例。其中，新增縣市為台南市。

台北、新北防疫措施　擴至全台

如以群組劃分，萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周三的記者會同時宣布，把全國疫情警戒整體提升到三級，全國標準一致一體執行；而此前，只有台北及新北執行第三級防疫警戒。

陳時中表示，「基於疫情，除了台北市、新北市之外，其他縣市也陸續增加，縣市別也超過了一半，因此要宣布，提升全台三級警戒！」

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三級警戒的措施包括，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要本質服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

另包括展覽場、戲影院、體育館、展演場（音樂廳、博物館等）、活動中心、室內泳池、遊樂園等；以及社區大學、K書中心、圖書館、科教館等教育場所等皆須關閉。

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責任編輯：鄧國強

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