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深圳賽格大樓今午再傳晃動！當時有商家返回發貨（多圖，有片）

社會熱點 16:09 2021/05/19

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深圳賽格大樓今午再傳晃動！當時有商家返回發貨

深圳華強北賽格大樓周二搖晃事件，引發以計民眾逃命後，今早有商戶在驚魂甫定後，短暫返回辦公單位發貨，詎料大樓至今天、周三（19日）下午傳出再出現晃動。

內地界面新聞報道，今天下午兩點左右，有兩名在六樓、和一名在五樓的賽格大廈商家分別說，大樓在一點半到兩點之間再出現過晃動。

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報道說，目前大廈原則上只能讓商家等內部工作人員出入。賽格大廈1至6樓還有很多商家在忙碌，其中一些人拉著推車從裏面往外發貨。一名賣加密貨幣礦機的商家對記者表示，她並不擔心大廈的安全，盡管顧客進不來，她認爲自己的生意只會暫時受到一些影響。

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公開資料顯示，位於深圳華強北的賽格大樓，由深圳賽格集團投資興建，於1999年建成完工，是當時世界最高的鋼管混凝土結構大廈，大廈總高超過340米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米。

深當局：大廈主體結構未有異常

深圳市住房和建設局發布通報稱，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態。

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內媒引述專家隨後指，大廈搖晃的原因仍要進一步調查核實，在此之前，民眾不要回到大廈內。據報，賽格大樓周二下午起封閉，地舖也不准營業。有在大廈內工作的民眾稱，由於逃生時相當匆忙，電腦、手機、鎖匙等物品都留在大廈內，未知何時能取回。管理處人員則表示，大廈重新開放時間需等待通知。

另外，互聯網上陸續曝光賽格大樓周二出現晃動的照片，有商戶放於地上的貨箱出現搖動，有茶壺裡的水呈現搖蕩。

有商戶放於地上的貨箱出現搖動。

有茶壺裡的水呈現搖蕩。

責任編輯：鄧國強

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