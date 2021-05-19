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歐洲議會將表決凍結《中歐投資協定》　趙立堅：制裁對抗無助解決問題

國情動向 16:59 2021/05/19

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歐洲議會預計周四（20日）就凍結《中歐投資協定》進行表決，美國政治新聞網站Politico報道，草案要求歐盟加強與美國協調，藉以應對中國，又強調任何對台協定都不應被對華協定「綁架」。中國外交部發言人趙立堅在周三的例行記者會上回應有關提問時指，《中歐投資協定》是平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，他強調盡快批准符合中歐雙方利益，雙方均應為此作出積極努力。

《中歐投資協定》在經歷7年時間後，才於去年底完成談判，但由由於歐洲議會內有聲音不滿中國早前制裁部份議員，導致協議面臨在歐洲議會觸礁的危險。

Politico指，草案已獲得議會內一些最大黨團同意，認為如果中國維持制裁，歐洲議會就要凍結對正式確認《中歐投資協定》的討論。報道又指，歐洲議會議員期望歐盟委員會在推動協定簽署落實前，諮詢歐洲議會。

草案：利用協議　改善中國人權

Politico同時披露，草案文本要求歐盟委員會利用圍繞《中歐投資協定》的討論，作為改善中國人權和支持公民社會的工具。

報道還說，議案將要求歐盟委員會和歐洲對外事務部盡快為有可能暴露於新疆「強制勞動」的企業，提供與供應鏈相關的商業諮詢，協助它們盡快找到新疆以外的其他供應源。

趙立堅：制裁對抗無助解決問題

外交部發言人趙立堅在回應相關報道時強調，《中歐投資協定》是一份平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，盡快批准符合中歐雙方利益。雙方均應為此作出積極努力。

他同時指出，中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。

趙立堅還說，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全，發展利益，制裁對抗無助於問題的解決，對話合作才是正道。希望歐方能夠從中深刻反思，立即停止干涉中國內政，通過對話溝通增進雙方瞭解和理解，妥善管控分歧，推動中歐關係健康穩定發展。

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責任編輯：唐宇廉

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