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深圳賽格並不孤單 中美俄晃動建築大盤點（多圖，有片）

社會熱點 16:45 2021/05/19

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深圳賽格廣場大廈樓體振動的影片在網絡上廣傳，今日大廈已限制人員進入，內部商家寥寥無幾，個別商家正取走小型物品。官方指大廈主體結構安全，振動原因還在調查。事實上，建築出現晃動的情形並非賽格這一個案，上海、南京都有過。放眼國際，南韓首爾一座摩天大樓，以及美國、俄羅斯、日本還有大橋發生過類似情況。

深圳賽格廣場大廈（網上圖片）

2011年7月5日 南韓首爾

位於首爾廣津區九宜洞的TechnoMart購物中心大樓發生晃動，樓層內幾百人被緊急疏散。事後首爾市廣津區表示，對該樓進行了緊急安檢，發現建築物結構安全方面沒有大的問題，從7月7日上午9時開始解除疏散令。

2013年2月8日 上海陸家嘴

在總共41層的上海信息大樓裡，身處20層以上的人員感受到間斷性的晃動。據上海信息大樓的物業負責人介紹，有關專家解釋，可能是有不明震源與大樓發生共振，導致大樓晃動。

2013年9月4日 江蘇南京新街口

一棟50層高的寫字樓發生多次較為明顯的上下抖動，斷斷續續持續1個小時左右。有設計師表示，高層建築都是鋼結構，這種結構因其建材本身的柔性，在風力的作用下，搖晃幾公分到幾十公分都是正常的。

相比起來，大橋晃動的事件似乎較為多見，時間和空間距離我們最近的一次要數去年5月時的廣東虎門大橋。網傳影片顯示，橋面如同波浪般上下起伏，但未見有明顯斷裂。央視解釋指，虎門大橋是受主橋風速大影響，產生渦振。

更早之前，美國華盛頓州塔科馬海峽大橋、日本東京灣通道橋主橋、俄羅斯伏爾加格勒過河大橋、韓國李舜臣大橋都同樣出現過渦振晃動。

塔科馬海峽大橋1940年7月1日通車，4個月後卻在18m/s的低風速下顫振而破壞（網上圖片）

據「科普中國」介紹，建築出現振動一般是風力或地基作用力引起，主要由共振導致。在所有的建築晃動案例中，風力作用引起的晃動更為常見。超高層建築和橋梁本身形狀上具有較為細長的特點，導致這兩類建築很容易在風力作用下出現晃動。

但出現晃動不意味著建築物存在質量問題。在高層建築設計規範以及橋梁設計規範中，都規定了相應的容許振動標准，比如，高層建築的限值一般是振動幅度10公分。只要建築物的晃動幅度不大，就不會對人們正常的生活產生影響。

深圳賽格大樓因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

【突發】廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏 官方指是風太大（有片）

深圳賽格大樓今午再傳晃動！當時有商家返回發貨（多圖，有片）

責任編輯：尹航

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