【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險

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深圳市七屆人大一次會議周三（19日）閉幕，覃偉中當選新一任深圳市長。他在記者會表示，感謝香港長期以來對深圳發展的大力支持和幫助，並就深圳與香港軟聯通、硬聯通，乃至科技產業合作提出構想。

覃偉中又談及中美科技角力，指深圳高科技產業鏈和供應鏈存在被「卡脖子」風險。

深圳市人大會議上午閉幕，選出市人大常委會和市政府領導班子。覃偉中在記者會表示，香港服務業比較發達，前海深港現代服務業合作區已經聚集超過1.1萬間港企，香港會計師、律師、建築師等十多類專業人士，可以在前海直接執業。

覃偉中提深港「軟硬聯通」

覃偉中指出，香港有若干國際知名的高校，科研能力比較強，深港規劃建設河套深港科技創新合作區，目前在科研資金過境、科研樣本跨境流動取得突破。至於在生態環境治理方面，雙方聯合開展深圳河治理，亦取得明顯成效。

覃偉中表示，深圳將來會深入推進大灣區建設，強化基礎設施硬聯通、規則機制軟聯通，提升深港澳三地市場一體化水平，充分發揮前海、河套等重大合作平台作用，促進各類要素高效、便捷流動。

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覃偉中感謝香港長期以來對深圳發展的大力支持和幫助，希望未來兩地在科技創新方面開展更深入合作，攜手打造國際一流灣區和世界級城市群。

談及深圳的科技產業，覃偉中表示，「創新」是深圳最閃亮的名片，深圳的創新確實在全球和國內都處於領先，深圳在多間國內外機構的排名都位於前列。

覃偉中形容，深圳是充滿活力的創新之城，有華為、騰訊和大疆等一大批在本土成長的世界知名創新型企業，政策和營商環境適合創新企業，吸引很多海內外年輕人到當地。

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但他表示，要清醒看到，創新發展存在一些短板和不足，比較突出是基礎研究和應用基礎研究能力，相比國內先進城市和國外領先城市還有差距。

覃偉中曾長任職石化國企

覃偉中又提到，受中美科技展的影響和衝擊，深圳高科技產業鏈和供應鏈存在「掐脖子」風險，未來要不斷完善佈局、加大財政投入等。

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深圳今次人大會議選出該市一任領導班子，除了前副市長、代市長覃偉中當選市長外；黃敏、艾學峰、劉國周、張華、陶永欣、餘鋼、鄭紅波共7人當選為深圳市副市長。

覃偉中現年49歲，廣西玉林人，清華大學化學工程系化學工程與技術專業畢業，持工學博士學位、高級工程師。覃偉中曾長期在國企中國石化股份有限公司任職，擔任過發展規劃部化工規劃處處長、中國石化新能源辦公室主任等職，2017年起先後任中國石油天然氣集團公司副總經理兼中國石油天然氣股份公司董事、中國石油集團工程股份有限公司董事長，2019年進入廣東省政府任副省長、黨組成員，2021年4月任市政府副市長等職務。

責任編輯：鄧國強

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