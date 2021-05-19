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佩洛西籲抵制北京冬奧　趙立堅︰美式鬧劇不會得逞

國情動向 18:31 2021/05/19

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北京冬奧將於明年2月舉行，美國眾議院議長佩洛西周三以中國「民族政策」為由，呼籲華府應以外交形式抵制這項體育盛事。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上批評，有關言論是典型的美式鬧劇，註定不得人心，也不會得逞。

佩洛西在出席跨黨派國會聽證會上聲言，如果一國元首在中國發生人權狀況的情況下出席北京冬奧，將會失去「道德權威」就世界任何地方的人權發聲。趙立堅反駁指，美方個別人基於意識形態和政治偏見，借所謂人權問題對中方污蔑抹黑，企圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧的籌辦和舉行，中方表示強烈不滿和堅決反對。

外交部：美國不配當「人權教師爺」

趙立堅批評，佩洛西自詡所謂「道德權威」，質疑這種「無知者無畏」的勇氣從何而來。他列舉印第安原住民遭種族滅絕、美國國內白人至上主義盛行、黑人奴隸遭剝削、少數族裔受辱等例子，指出美國根本不是所謂民主燈塔，根本不配當所謂人權教師爺。

趙立堅又指，美方個別人之所以擔心各國人士參加北京冬奧，是因為他們恐懼各國人士來到中國之後，會了解中國人權事業蓬勃發展的事實和真相，就會看穿美國等個別西方國家借所謂人權問題遏制中國發展的用心，這更加戳穿了美方所謂民主人權的虛偽面目。

趙立堅還說，奧林匹克憲章明確要求，維護和促進奧林匹克運動的獨立性和政治中立性，他要求美方個別政客應停止利用奧林匹克運動搞卑劣的政治把戲，不要站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

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