深圳賽格大樓初步「診斷」流出？詭異晃動或3因素耦合（多圖，有片）

▲ 深圳賽格大樓初步官方「診斷」流出：詭異晃動或3因素耦合

深圳華強北賽格大樓連續在周二及三，一連兩天發生搖晃，儘管當局已派出專家到場研判，尋找事發原因，但事故起因仍是沒權威說法。有內地媒體獲得一份廣東省應急管理廳文件，初步推測大樓是在至少3個因素偶然結合下，才出現離奇的晃動：天上的風、地下的地鐵、以及溫度溫差。

值得注意是，內地第一財經獲得這份報告，並作出相關報道，惟該網站隨後刪除相關文章。

第一財經隨後刪除報道

第一財經周三報道。指獲取的這份網絡文件，顯示發布單位爲廣東省應急管理廳值班室，該文件披露了相關單位、科研機構專家初步「會診」結論，但文件沒有被蓋上公章。

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文件指，經省市專家研判，初步認爲，深圳賽格大樓是上下震顫而不是左右擺動；而經專家現場踏勘和會商研判，大樓主體結構是安全的，內部結構堅固，各種附屬設施完好。

而造成震顫的原因是多種因素耦合：

其一、主要是風的影響

其二、有地鐵運行（兩條地鐵從樓下經過）的因素

其三、有溫度的影響（近兩天氣溫升高，溫差達8度，對鋼結構影響大）

第一財經記者隨後致電廣東省應急管理廳，工作人員證實，確有該文件存在，但也談到這是一個初步調查，具體原因還要經過專家組進一步勘測。

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上述報告還提到，「鑒於該大廈未安裝阻尼器（減緩力學振動的機械或液壓裝置 ），專家建議，下一步可以考慮安裝阻尼器以提高防風防震能力和舒適度」。一名業內人士向記者表示，「（賽格大廈）這麽大規模，可能不是加一個（阻尼器），而是幾十個」。

另據深圳市住房和建設局指，18日中午12：31至13：00左右，賽格廣場大廈出現振動現象。大樓管理處在接到情況後迅速通過樓層廣播通知樓內人員應急疏散，安排工作人員引導有序撤離，截至13：55，賽格廣場內所有人員已安全疏散。

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責任編輯：鄧國強

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