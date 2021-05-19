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否認中澳關係破裂　莫里森：兩國貿易額證雙邊關係重要

國情動向 21:50 2021/05/19

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中澳關係近期十分緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在周三刊出的一篇報道中表示，雖然中國批評澳洲，但兩國強勁的貿易往還證明，兩國關係仍然重要。

莫里森去年帶頭要求對新冠病毒源頭展開全球調查後，中澳關係跌至數十年低點。北京近期亦對澳洲大麥、葡萄酒和牛肉實施進口限制。

不過，莫里森在接受《悉尼晨鋒報》訪問時稱，其他商品的銷售情況反映兩國關係並未崩壞，「雙邊關係依然存在，單看貿易就知道，貿易額從未這麼高」。

發改委：澳洲損害兩國互信 促停止干擾兩國貿易合作

中澳貿易緊張升級 傳中國劍指澳洲液化天然氣

莫里森：雙邊關係依然存在

中國是澳洲最大貿易伙伴。在截至2021年3月的12個月裏，澳洲向中國出口總值1,490億澳元的商品，按年路0.6%。不過，澳洲對華出口一直受到鐵礦石的強勁價格支撐。鐵礦石是澳洲對華出口的最大單一商品。

澳洲工黨影子外交部長黃英賢（Penny Wong）批評，莫里森於外交事務上沉溺政治機會主義，「我擔心的是，他不僅沒有完全理解澳洲在對華關係上的利益，他甚至沒有尋求理解……都是為了國內政治利益」。

中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上表示，當前中澳關係面臨嚴重困難，根源在於澳方粗暴干涉中國內政，損害中國利益，為兩國各領域交流合作無端設限，責任也完全不在中方。他強調，當務之急是澳方要正視兩國關係受挫的癥結，客觀理性看待中國發展，回歸中澳全面戰略夥伴關係的正軌，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事情。

莫里森暗示願出兵？台灣倘爆衝突  澳洲將支援美國

【中澳關係】莫里森稱對華備戰是「職責」 澳學者：澳洲比美站更前

布林肯撐澳洲：中國針對美盟友 阻礙中美關係改善（第二版）

責任編輯：唐宇廉

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