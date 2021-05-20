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天舟二號技術原因發射推遲 帶3人份量物資上太空站

國情動向 09:49 2021/05/20

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中國空間站（太空站）在軌建設第二步，天舟二號發射推遲。中國載人航天工程辦公室周四（20日）凌晨公佈，天舟二號貨運飛船發射任務，因技術原因推遲實施，發射時間另行確定。天舟二號貨運飛船原定凌晨1時，由長征七號遙三運載火箭發射，升空後計劃與中國太空站天和核心艙交會對接，長七火箭原已加注推進劑。

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天舟二號是中國太空站今明兩年11次發射中的第2次。天和核心艙4月順利發射入軌後，按照任務規劃，天舟二號貨運飛船會攜帶 3 名航天員 3 個月份量的消耗品、2 套艙外航天服、平台物資升空，與天和核心艙交會對接、補加推進劑和組合體飛行。

天舟二號飛船密封艙攜帶上行貨物重量約 4.69 噸，推進劑 1.95 噸，物資總重近 6.64 噸。

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

承擔此次發射的長征七號火箭，採用全低溫液氧煤油動力系統，較傳統火箭燃料環保，但發射前流程更複雜，需要精準加注超低溫燃料，發射窗口很窄。

官方表示，此次發射任務首次採用，衛星導航授時自主修正起飛時間的新方法，將載人航天交會對接任務「零窗口」的發射要求，拓展為「窄窗口」，確保與目標軌道面的入軌精度，提高了空間站工程中火箭發射任務的適應能力。

按任務規劃，今明兩年會合共發射 4 艘天舟貨運飛船，均由長征七號運載火箭承擔。

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責任編輯：連兆鋒

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