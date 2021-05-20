▲ 王毅暗懟美國：有能力國家 應緊急向非洲提供疫苗

美國宣布將與其它國家再分享2000萬劑新冠疫苗，在此之前美國已承諾分享6000萬劑。但至今仍未回答的問題是：這些疫苗將去哪裏？在此之際，中國國務委員兼外長王毅19日在聯合國安理會高級別會議上，敦促所有有能力國家緊急向非洲提供疫苗。

根據中國外交部官網新聞稿，在聯合國安全理事會5月輪值主席國中國倡議下，安理會以視訊方式舉行「非洲和平與安全：推進非洲疫後重建，消除衝突根源」高級別會議。王毅在會中作上述表示。

王毅表示，在疫情面前，沒有國家可以成為世外桃源，也不應該有國家成為抗疫窪地。他並提出助力非洲彌合「抗疫鴻溝」、破解「和平赤字」、縮小「發展差距」、糾正「治理不公」等四項建議。

美國稱分享2000萬劑疫苗 去向未明

王毅稱，國際社會要在防疫物資、藥品、技術和資金等方面給非洲更多幫助，確保疫苗在非洲的可及性和可負擔性，中方呼籲所有有能力的國家緊急向非洲提供疫苗。

他又說，聯合國與非洲聯盟應該緊密配合，讓「全球停火」和「消弭非洲槍聲」兩大倡議齊頭並進。要繼續支持非洲國家以非洲方式解決非洲問題，推進政治解決及和平和解進程。要積極向非洲提供維和經費，支持非盟和平行動，「幫助非洲提升自主維和、維穩和反恐能力」。

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王毅並稱，要重視經濟成長和社會建設對促進和平的重要作用，致力於從根源上消除產生動盪的土壤。「要堅決反對外部勢力對非洲國家的不合理干涉，避免造成更多矛盾和衝突」。

他並強調，中國始終是非洲抗擊疫情的「堅定支持者、發展振興的積極參與者、和平穩定的有力維護者。

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另一方面，美國宣布將與其它國家再分享2000萬劑新冠疫苗，在此之前美國已承諾分享6000萬劑，外界關注這批疫苗的去向。

王毅：中國是非洲抗疫的堅定支持者

美國時間周三（19日）在一次問題像連珠炮似的電話會議上，盡管來自印度、巴西、非洲、東亞和歐盟的記者一再就此發問，但美國國務院全球新冠疫情響應協調員蓋爾·史密斯（Gayle Smith）回避了這個問題。

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不過，史密斯強調說，美國正在與全球新冠疫苗倡議（COVAX）設施密切合作，以決定哪裏最需要疫苗以及如何能夠以最公平的方式分發疫苗。

「我們還沒有就分發做出決定」，她一再地說。「我們近期之內將會向你們提供這一信息。我們正在做的是看看世界每一個地區，我們非常了解非洲大陸的疫苗覆蓋面極低」。

美：我們不同中俄的「疫苗外交」

聯合國衛生專家估計，在全世界接種的14億劑疫苗中，只有2400萬劑是在非洲接種的，不到2%。

史密斯強調的另一點是：雖然美國最大的對手中國和俄羅斯正在世界各地加大他們的疫苗捐贈，美國的這項舉措不是「疫苗外交」。史密斯一再強調，美國將根據需要分發疫苗，而不是謀取好處。

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責任編輯：鄧國強

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