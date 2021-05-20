▲ 賽格大廈現建材貨車 深圳通報：傾斜率遠低於規範標準

深圳賽格大廈搖晃事件，深圳市政府通報，專業機構監測後，賽格大廈傾斜率等數據遠低於規範標準，數值未顯示有異常情況。內地傳媒則報道，賽格大廈外出現載滿建築材料的貨車，材料不排除用於賽格大廈加固。

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深圳周三（19日）晚上通報賽格大廈晃動檢測結果，稱深圳市住建部門委托家專業機構，18日晚上9時至19日下午3時期間，實時監測賽格大廈振動、傾斜、沉降情況，3項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況，傾斜率等監測結果遠低於規範標準。

較早前，深圳華強與深圳賽格公司分別發表聲明。深賽格稱：經專家初步檢測排查，大樓周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞，其他相關具體情況及原因正在進一步調查核實。深圳華強則與事件撇清關係，表示賽格大廈不屬於深圳華強的物業。

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賽格大廈周二搖晃，觸發大廈內民眾緊急疏散逃生，但《華夏時報》報道，周三賽格大廈周圍行人仍然絡繹不絕，大樓一層的便利店和飲食小攤正常營業，大樓商鋪和停車場入口允許人員進入。工作人員表示，商戶可以進去拿貨，其他人都不能進。

此外，賽格大廈旁停有裝著鋼管等建築材料的大貨車，和起重機車。報道稱，現場有群眾認為，建築材料或用來給賽格大廈加固。記者詢問現場工作人員建築材料的用途時，工作人員沒有回答。

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責任編輯：連兆鋒