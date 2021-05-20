深圳賽格大樓搖晃驚動美領館 籲美國人勿近（多圖）

深圳華強北賽格大樓一連兩天出現神秘搖晃後，當局及專家組尚在找尋事故起因。美國駐廣州總領事館已發布通知，籲美國公民避開附近地區。

彭博社報道，美國駐廣州總領事館通知稱賽格廣場的警報將持續有效，直到另行通知為止，補充說美國公民也應避開附近地區。

深圳市住房和建設局指，賽格大樓在18日中午12：31至13：00左右，出現振動現象。大樓管理處在接到情況後迅速通過樓層廣播通知樓內人員應急疏散，安排工作人員引導有序撤離。

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而至周三，內地界面新聞指，賽格大樓再次出現搖晃，但事故原因目前尚不明確。

摩天大廈搖晃 原因尚不明確

第一財經周三報道，廣東省應急管理廳發出的一份文件，披露了相關單位、科研機構專家對賽格大樓的初步「會診」結果。

文件指，經省市專家研判，初步認爲，深圳賽格大樓是上下震顫而不是左右擺動；而經專家現場踏勘和會商研判，大樓主體結構是安全的，內部結構堅固，各種附屬設施完好。

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而造成震顫的原因是多種因素耦合：

其一、主要是風的影響

其二、有地鐵運行（兩條地鐵從樓下經過）的因素

其三、有溫度的影響（近兩天氣溫升高，溫差達8度，對鋼結構影響大） ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

第一財經記者隨後致電廣東省應急管理廳，工作人員證實，確有該文件存在，但也談到這是一個初步調查，具體原因還要經過專家組進一步勘測。

而上述報道隨後被刪除。

摩天大樓資訊網「skyscrapercenter.com」資料，深圳有297座至少150米高的建築物，僅次於香港，位居世界第二。賽格大廈則是355.8米高，地上72層、地下4層的大樓，是亞洲最大的電子產品市場。

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責任編輯：鄧國強

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