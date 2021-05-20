祝融號登陸火星 照片為何等4天才傳回？

中國祝融號火星車發回首批火星照片，包括與火星地表的「自拍照」。祝融號由天問一號着陸器搭載，於5月15日順利登陸火星烏托邦平原，為何等了4天才有首批照片？這是因為，火星與地球距離影響了數據傳送能力，而且祝融號數據還需經過天問一號軌道器就位提供接力，方能轉回地球。

國家航天局周三（19日）晚發佈影片和照片，影片顯示天問一號軌道器、着陸器分離過程，照片則由祝融號火星車降落後在着陸器上拍攝。從照片可見，祝融號太陽翼、天線、着陸器供火星車駛離的坡道等機構正常展開到位。

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祝融號火星車傳回火星畫面（有片）

祝融號降落火星這幾天到底在忙甚麼？《中國青年報》引述了國家航天局探月與航天工程中心專家解讀。

火星與地球的最遠距離約4億公里，而無線電波以光速（每秒約30萬公里）傳播，信號能量的衰減與傳播距離的平方成正比，意味距離愈遠，信號就會變得愈弱。

祝融號火星車現在距離地球約3.2億公里，專家形容：「實在太遠了，即使扯著嗓子一直喊，地球也只能收到很少的數據，慢得不行，只能把最重要的信息傳回來。」

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祝融號配置了2種通信方式，一是直接與地球通信，二是通過天問一號軌道器中繼，與地球通信。5月15日當日一著陸，祝融號火星車就直接向地球報告「我已著陸，感覺良好」。

祝融號之後拍了一些照片。不過要是直接發回地球，理論上也需要8個多小時。由於火星的自轉，祝融號每日能和地球直接通信的時間不到半個小時，所以就捨棄了直接向地球傳輸圖像。

因此，祝融號天問一號軌道器5月17日變換至中繼軌道後，經軌道器中斷建立與地球通信，這要比直接向地球傳送數據快得多。

天問一號近拍火星表面 是這樣的

專家表示，軌道器環繞火星一圈周期為8.2小時，因此它和祝融號很多時候被火星擋着，所以祝融號要在有中繼通信的寶貴時間，先把一些自身狀態的重要數據傳回來，之後再傳圖像。

祝融號目前正準備駛離着陸器，擇機駛上火星表面，展開巡視探測。祝融號不僅要拍下火星的風景，還要用它攜帶的6台科學載荷深入探測火星，把更多的科學數據傳回來研究，這比拍照更重要。

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責任編輯：連兆鋒