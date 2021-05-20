美陸戰隊司令：中美若在台海爆衝突 戰火將蔓延全球

▲ 柏格指，中國如決定攻台，美國應為衝突蔓延至全球做好準備

台海局勢持續緊張下，美國海軍陸戰隊司令伯格警告，美國過去遏制及阻撓中國攻台的舊模式，可能已不再適用，應為衝突可能蔓延到印度和太平洋地區以外的所有領域做好準備。但他認為雙方都能採取措施，避免爆發戰爭。美國總統拜登再次批評中國破壞海洋航行自由，稱南海將是美國外交政策的利益重點。

伯格在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的會議上表示，中國正不斷擴張，美國不會允許任何一個國家重寫一套運轉了70年、對各方都有好處的國際規則。他在過去10年間一直在研究中國，認為雖然戰爭並非不可避免，但兩國之間的競爭仍將繼續，陸戰隊已擬定戰略，並為此分配資源。

他認為，用「對稱」的目光看待中國大陸、台灣和美國三方已過於簡單化，「從安全角度來看，這是一個不對稱的問題，也超出了區域的範疇......這不只是一個三方分別有多少火力這麼簡單的事」。他指，北京如決定攻台，美國應準備好戰爭將蔓延到印太以外的所有領域。

China choose to seize control of Taiwan, then the U.S. should be ready for the possibility that the conflict would expand across all domains and outside the Indo-Pacific region.

談到陸戰隊在應對中國上扮演的角色，伯格表示，陸戰隊應在中國的地理利益點上駐紮常備部隊，這將能減緩中國擴張的意圖。因此，美國有必要在正確的區域內，隨時擁有一支前瞻性的遠征部隊，其特點為輕裝、機動力高。即使與中國的戰爭突如期來地爆發，美國盟友的軍隊又來不急動員，陸戰隊的濱海戰鬥團仍可隨時投入戰鬥。他又提到，美國無法獨力取得成功，必須維持與區域盟友的關係，而陸戰隊非常適合扮演此角色。

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拜登：美國將視南海為關鍵利益

拜登19日出席美國海岸防衛隊的畢業典禮，致詞時點名批評中國及俄羅斯。他指，美國GDP有超過四分之一是來自國際海運，過去數十年來，美國與盟友們共同制定並確保了海洋的航行自由，這些準則也促成了全球經濟成長，但現在這些正受到中俄的破壞。

拜登表示，「我曾經為此跟中國國家主席習近平、俄羅斯普京總統直接討論過。長久以來，基本的海事原則，如航行自由，是全球經濟與全球安全的基石。當某些國家試圖破壞遊戲規則，或為自己的利益而扭曲規則，一切都會失衡......無論是南海、阿拉伯灣、以及愈來愈受關注的北極海。確保全球商務流通不受阻礙，是美國外交政策的關鍵利益」。

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責任編輯：陳建錫

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