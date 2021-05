美陸戰隊司令：中美若在台海爆衝突 戰火將蔓延全球

台海局勢持續緊張下,美國海軍陸戰隊司令伯格警告,美國過去遏制及阻撓中國攻台的舊模式,可能已不再適用,應為衝突可能蔓延到印度和太平洋地區以外的所有領域做好準備。但他認為雙方都能採取措施,避免爆發戰爭。美國總統拜登再次批評中國破壞海洋航行自由,稱南海將是美國外交政策的利益重點。

伯格在華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)的會議上表示,中國正不斷擴張,美國不會允許任何一個國家重寫一套運轉了70年、對各方都有好處的國際規則。他在過去10年間一直在研究中國,認為雖然戰爭並非不可避免,但兩國之間的競爭仍將繼續,陸戰隊已擬定戰略,並為此分配資源。

他認為,用「對稱」的目光看待中國大陸、台灣和美國三方已過於簡單化,「從安全角度來看,這是一個不對稱的問題,也超出了區域的範疇......這不只是一個三方分別有多少火力這麼簡單的事」。他指,北京如決定攻台,美國應準備好戰爭將蔓延到印太以外的所有領域。

