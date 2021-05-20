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【台灣疫情】全台緊急總動員抗疫 一圖看懂6招怎樣打？

社會熱點 12:18 2021/05/20

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全台新冠肺炎疫情警戒升至第3級，中央流行疫情指揮中心周四（20日）召開緊急會議，全台、包括台北與地方形成6大抗疫共識，總動員應對今次嚴峻疫情，其中措施包括22個縣市疫情熱區將設採檢站，統一確診醫療流程，整備防疫物資，盤點醫療量能，醫護人員優先接種疫苗。

新冠疫情蔓延，周四上午8時首度召開全台防疫會議，主要統合協調、調度防疫資源，並防範疫情假訊息，會後由中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明。

陳宗彥說，會中台北與地方達成6項共識，首先是盡快盤點22縣市疫情熱區，在熱區設置採檢站，並提報指揮中心，由中央評估與協助。

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全台新冠肺炎疫情警戒升至第3級，中央流行疫情指揮中心周四（20日）召開緊急會議，全台、包括台北與地方形成6大抗疫共識。

其次，就採檢後確診的醫療程序，包含就醫或送集中檢疫所的設置程序等，指揮中心將現有流程制定後，讓各縣市有所依循，並持續盤點空間做為檢疫場所。

中央流行疫情指揮中心召緊急會議

再者，各地方政府防疫物資需求，包含採檢試劑，以及消防救護、環保清消與防疫旅館從業人員所需的物資，可提報中央指揮中心，會即時撥發物資，相關程序後補。

第4項是整合醫療資源，由衛生福利部次長石崇良全台統一盤點做最佳運用。第5項是授權各地方公布足跡，某些跨縣市足跡將要彼此通力合作。

最後，各醫療院所現存的新冠肺炎疫苗，都會優先給醫護人員接種，後續疫苗到貨後，會依照疫苗狀況給第一線防疫人員施打。

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【台灣疫情】台大醫院10職工群聚染疫  疑與萬華區關聯

【台灣疫情】本土擴散超想像  台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？

責任編輯：鄧國強

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