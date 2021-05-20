【台灣疫情】中藥「清冠一號」藥方流出 板藍根搶到缺貨

台灣在新冠疫苗缺貨下，緊急批准使用中藥「清冠一號」。聲稱是該中藥的藥方近日在網上流傳，令板藍根、黃芩等藥材引發搶購潮，在雲林縣等地，有關藥材已出現缺貨。台灣中醫吳明珠警告，該藥方多個藥材藥性偏寒，若尚未發病者服用，對身體非但沒有幫助，甚至可能傷身，對抗疫有害無益。

「清冠一號」（NRICM 101）由衛福部轄下的中醫藥研究所研發，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院等臨床試驗，證實對新冠肺炎輕症病例有療效，且號稱無副作用。其藥方近日在Line群組內瘋傳，清楚標明魚腥草、北板藍根、黃芩、桑葉、薄荷、厚朴等成分，以及各種藥材的劑量。

台灣中醫吳明珠向媒體表示，該中藥的成分大多為清肺、清熱及解毒的寒性重的藥材，若民眾已經染疫，當然應接受中西醫師治療，但畢竟其為固定的處方及劑量，若民眾沒病而亂服，加上本身又屬於體質虛寒者，可能因此傷身，導致腹瀉、白帶增加等症狀。

中醫陳峙嘉則在Fb上表示：「清冠一號突然又爆紅了，很多人問我有沒有效，嗯…不管我回答什麼，現在中藥行應該已經大排長龍賣到缺貨了吧？」他勸市民不要搶購藥材，「你沒染疫，吃幹嘛？如果你已經染疫，在那邊排隊（買藥材）幹嘛？快去醫院好嗎？」

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責任編輯：陳建錫

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