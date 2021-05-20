洪都拉斯威脅與台灣斷交後 美國稱會向拉美提供疫苗

全球新冠肺炎疫苗短缺，美國等西方國家更限制疫苗出口，被指囤積疫苗。中美洲國家洪都拉斯為取得中國新冠疫苗，表示可能與台北斷交，改為承認北京後。美國拜登政府官員稱，美國會優先向拉丁美洲提供新冠疫苗，但未有交代時間表。

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洪都拉斯總協調部長馬德羅（Carlos Alberto Madero；相當總理）日前放言，洪都拉斯雖然不想打破與台北的長期關係，但「疫苗比一切都要緊急」，這使洪都拉斯處境相當困難。他直指：

「洪都拉斯人開始看到中國（大陸）正在幫助盟友，並問自己，為何我們的盟友沒有在幫助我們。」

馬德羅又稱，疫苗供應情況對外交政策「肯定有影響」，洪都拉斯雖然曾向美國求助，也獲得答應幫助，但至今都沒有收到任何幫助。

洪都拉斯是台灣僅餘15個「友邦」之一。台灣自己現時亦面臨疫苗短缺，台北市長柯文哲周三（19日）坦言，美國至今沒有賣過一支新冠疫苗給台灣。台灣當日接受世衛組織新冠疫苗分配機制COVAX分配的阿斯利康疫苗，數量也只有41萬劑。

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洪都拉斯發聲後，拜登政府放出向拉丁美洲提供疫苗風聲。拜登宣佈將美國對外供應疫苗劑量，由6,000萬增至8,000萬之際，外電引述美國高級官員稱，拉丁美洲會是優先供應地區之一。

該官員沒有交代美國供應疫苗時間表，卻聲稱「底線是美國會履行，而中國往往承諾了沒有履行」。

不過，科學數據供應商Airfinity資料指出，中國至今已生產接近6億劑新冠疫苗，並對外供應了其中超過2.5億劑，比例超過40%。反觀美國生產近3.5億劑，幾乎完全沒有出口；美國新冠疫苗出口規模，甚至比生產規模不到5,000萬劑的俄羅斯還小。

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責任編輯：連兆鋒