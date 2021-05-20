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【台灣疫情】台灣版「安心出行」推行順利  乘車要掃QR Code（多圖）

社會熱點 13:24 2021/05/20

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台灣為為抗疫推出與香港「安心出行」類似的「簡訊實聯制」QR Code系統，鼓勵民眾出入公共場所時掃碼，繼超市、便利店等實施後，當局將將措施推廣至公共交通工具，民眾搭鐵路、捷運、巴士、的士等時，必須掃碼紀錄行蹤。

行政院周三（19日）宣布把「簡訊實聯制」導入雙鐵（高鐵和台鐵）、國道客運（長途巴士）、捷運、公車（公共巴士）、計程車（的士）等公共運輸，並在26日前完成。

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交通部長王國材說，隨科技發展讓實聯制導入公共運輸變得比較容易，公共運輸QR實聯建置，高鐵已完成全部12個車站，台鐵已完成台北、台中、高雄、花蓮4個特等站，周四（20日）將完成所有其它車站，國道客運、公路客運、捷運、市區公車預定在23日前建置好，計程車26日前完成。

下周三（26日）前公共交通全面實施

王國材下午到台北車站視察台鐵、高鐵及車站商場各項防疫工作，及「簡訊實聯制」導入雙鐵的進度，並親自掃描QR Code操作與測試。

王國材說，民眾搭乘雙鐵－－高鐵與台鐵必須掃碼，雖然目前並沒有罰則，但民眾配合度都很高。

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而台北市公運處迅速配合措施，要求公車公司、捷運公司申請下載「簡訊實聯制」QR Code，另外計程車部分則也鼓勵業者申請。

手機掃掃碼  自動向當局發知訊報告行蹤

台北當局同時重申提醒，疫情期間搭乘公車、捷運及計程車，駕駛與乘客務必全程佩戴口罩減少交談，若不戴口罩，經勸導不聽者，將開罰新台幣3000元至1萬5000元（折合港幣約832至4162元）。

據了解，其實已於稍早前在其他範疇試運，目前台灣4大超商（便利店）、全聯及家樂福等超市、麥當勞及肯德基等食店，都已確定加入行列。推行過程中，民間沒有太多反對聲音。

【知識庫：台灣版安心出行「簡訊實聯制」是什麼？】

行政院提供3種「簡訊實聯制」方式。方式一，透過手機掃描店家QR Code，按下連結後傳送簡訊給「1922」；方式二，使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃瞄功能後掃描店家QR Code，按下連結傳送簡訊給「1922」；方式三，手機打開簡訊功能，收件人輸入「1922」，內容輸入店家代碼並傳送。

簡訊實聯制只要3個步驟，最快5秒內就能完成，解決民眾購物時卡在門口輸入資料的痛點。

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責任編輯：鄧國強

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