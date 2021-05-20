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深圳賽格大廈今日傳出再搖晃  連震三天謎團未解（有片，多圖）（第四版）

社會熱點 16:45 2021/05/20

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深圳賽格大樓今日傳出再搖晃  連震三天謎團未解（多圖）

內地封面新聞客戶端今天（周四，20日）報道，中午多名深圳賽格大廈商戶向記者表示，今日中午12時30分左右在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動，商戶向記者提供的視頻顯示，有魚缸內的水、落地電風扇有明顯搖晃，有保安在通知高層商戶向下撤離。

20日13時左右，記者致電賽格值班電話了解到，已安排工作人員通知高層商戶下樓。

(文章第一版14:00發布，16:40第四版新增5及6段商戶的敘述)

晃動原因仍然未明

5月18日（周二）12點31分，賽格大廈值班人員接到租戶反映感覺大樓晃動，大廈管理處迅速通過樓層廣播通知樓內人員應急疏散，並安排工作人員引導人員有序撤離。

而翌日（19日），界面新聞等報道，賽格大廈當天中午再出現震動。如再加上今天，該樓已三天三搖晃。

不過有內媒引述賽格大廈內的職工稱，大廈其實在許多天前已有異樣，但直至周二震動明顯，才引起公眾關注。其中在大廈57樓工作的徐女士表示，早在周二大廈發生搖晃5天前，她與同事均感受到晃動，大概持續半分鐘。徐女士並稱，當時感胸悶和頭暈，並且感到害怕。

而一名經營通訊器材的商戶向記者表示，5月18日發生震動事件後，她就撤出大廈，5月19日擔心安全也沒有返工，到5月20日，因為有很多客戶的訂單堆積沒有發貨，只能來公司上班將這些訂單處理掉。如果再不發貨，客戶可能就要撤單選擇其他供應商了。

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內地「封面新聞」引述賽格大廈周四（20日）再搖晃影片

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據深圳官方19日晚通報稱，受深圳市住建部門委託，5月18日晚上21時至19日下午15時，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，該三項指標均遠遠小于規範允許值，監測數據未顯示異常情況。

美領館呼籲公民 勿接近賽格大廈

目前，大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，大廈主體結構安全。産生震動的具體原因正進一步核查中。

美國駐廣州總領事館則發布通知，籲美國公民避開深圳賽格大廈及附近地區。彭博社報道，美國駐廣州總領事館通知稱賽格廣場的警報將持續有效，直到另行通知為止。

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責任編輯：鄧國強

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