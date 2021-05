▲ 拜登美國軍校演講 引用了毛澤東這句名言

美國總統拜登在美國軍校引用毛語錄!拜登出席海岸警衛隊學院畢業典禮,談及女學員時,引用了中國前領導人毛澤東名言「婦女能頂半邊天」(Women hold up half the world)。美媒翻起舊賬,發現拜登競選美國總統時,已不只一次引用毛澤東這句話。而拜登這次軍校演講,還有更多尷尬場面。

拜登周三(19日)到康涅狄格州新倫敦市(New London),出席美國海岸警衛隊學院畢業典禮,這是他首次以總統身份在美軍軍校演講。

根據白宮文字實錄,拜登演講談到本屆畢業生有超過三分一為女性,他本人還任命了3位女性擔任美軍指揮官。「我們需要在最高指揮階層中看到更多女性,我們必須確保女性在整個職業生涯中,都有機會成功和成長。」他然後稱:

「有句話我們的應用語境不同,中國人有句話說,婦女能頂半邊天。不去確保她們至少代表我們一半的事業,是絕對愚蠢的。」

(There's a saying that we use in a different context — a Chinese saying that says, “Women hold up half the world.” It's an absolutely stupid position not to make sure they represent at least half of what we do.)

拜登稱結束疫情需美領導 趙立堅:中國不用疫苗領導世界

今次而非拜登首次引用「婦女能頂半邊天」。美國傳媒指出,拜登2020年7月在一個競選籌款活動上,以及8月接受美國廣播公司(ABC)訪問時,兩次引用毛澤東這個話。

「婦女能頂半邊天」這句話由毛澤東於1955年提出。當年貴州養龍思鄉堡子村為了鼓勵女性參與生產,將合作社記分制男女社員工分調整成一樣多,不再是男性勞動記分比女性多。毛澤東看到相關報道文章,遂提出「婦女能頂半邊天」口號,並親批建議各鄉各社普遍照辦。

拜登想複製中國基建奇跡 卻被疑錢從哪裡來

拜登不怕向中國輸出科技?美國棄疫苗專利想甚麼

另外,拜登今次在美國軍校演講還有更多尷尬位。

拜登演講中多番嘗試突出女性主題,談到現場一名學員蒂德(Jacquelyn Tidd),稱她打破了家族傳統,加入了海岸警衛隊而不是海軍。惟拜登卻突然調侃:「蒂德學員,如果你必須回家,空軍一號上有個座位。」

拜登開完這個玩笑後,看來沒有得到他所期待掌聲,於是繼續說:「你們太安靜了,你們真是個遲鈍的班級(a dull class)。」「拜托吧,夥計。太陽曬到你們了嗎?我想我說到海軍的時候,你們會有機會鼓掌的,但是我們在這裏......」現場在這個時候才終於響起掌聲。

拜登好打得?美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

中方叫拜登別再酸葡萄 應平和看中國發展(組圖)

拜登:習近平打賭美國民主勝不過專制

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒