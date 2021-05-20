拜登美國軍校演講 引用了毛澤東這句名言

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美國總統拜登在美國軍校引用毛語錄！拜登出席海岸警衛隊學院畢業典禮，談及女學員時，引用了中國前領導人毛澤東名言「婦女能頂半邊天」（Women hold up half the world）。美媒翻起舊賬，發現拜登競選美國總統時，已不只一次引用毛澤東這句話。而拜登這次軍校演講，還有更多尷尬場面。
拜登周三（19日）到康涅狄格州新倫敦市（New London），出席美國海岸警衛隊學院畢業典禮，這是他首次以總統身份在美軍軍校演講。
根據白宮文字實錄，拜登演講談到本屆畢業生有超過三分一為女性，他本人還任命了3位女性擔任美軍指揮官。「我們需要在最高指揮階層中看到更多女性，我們必須確保女性在整個職業生涯中，都有機會成功和成長。」他然後稱：
「有句話我們的應用語境不同，中國人有句話說，婦女能頂半邊天。不去確保她們至少代表我們一半的事業，是絕對愚蠢的。」
（There's a saying that we use in a different context — a Chinese saying that says, “Women hold up half the world.” It's an absolutely stupid position not to make sure they represent at least half of what we do.）
今次而非拜登首次引用「婦女能頂半邊天」。美國傳媒指出，拜登2020年7月在一個競選籌款活動上，以及8月接受美國廣播公司（ABC）訪問時，兩次引用毛澤東這個話。
「婦女能頂半邊天」這句話由毛澤東於1955年提出。當年貴州養龍思鄉堡子村為了鼓勵女性參與生產，將合作社記分制男女社員工分調整成一樣多，不再是男性勞動記分比女性多。毛澤東看到相關報道文章，遂提出「婦女能頂半邊天」口號，並親批建議各鄉各社普遍照辦。
另外，拜登今次在美國軍校演講還有更多尷尬位。
拜登演講中多番嘗試突出女性主題，談到現場一名學員蒂德（Jacquelyn Tidd），稱她打破了家族傳統，加入了海岸警衛隊而不是海軍。惟拜登卻突然調侃：「蒂德學員，如果你必須回家，空軍一號上有個座位。」
拜登開完這個玩笑後，看來沒有得到他所期待掌聲，於是繼續說：「你們太安靜了，你們真是個遲鈍的班級（a dull class）。」「拜托吧，夥計。太陽曬到你們了嗎？我想我說到海軍的時候，你們會有機會鼓掌的，但是我們在這裏......」現場在這個時候才終於響起掌聲。
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責任編輯：連兆鋒