【台灣疫情】全台新增286宗本土病例 新北成「重災區」

▲ 台灣本土病例持續增加，至今仍未見受控跡象。資料圖片

台灣新增286宗新冠肺炎本土病例，該數字已連續5日保持在200以上。「重災區」新北市佔了超過一半，同時也是本波疫情中最多病例的縣市。

衛福部轄下流行疫情指揮中心今日（20日）公布，新增本土病例有155名男性、131名女性，年齡從4歲至90多歲，發病或採檢日為本月1日至19日。地域分佈上，新北157宗（以中和區40宗最多）、台北87宗（萬華區40宗最多）、桃園17宗、宜蘭8宗、彰化6宗，基隆5宗、高雄及台中各2宗、新竹及雲林各1宗。

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按群組劃分，萬華活動史相關84宗、茶藝館相關60宗、某社團相關7宗、某水果商相關4宗、遊藝場相關2宗、其他已知感染源38宗。另有28宗正在追查、63宗源頭不明。此外，新增9境外傳入病例，6宗來自菲律賓，其餘分別來自美國、南非，以及印尼。

衛福部部長陳時中表示，台北快速篩檢的陽性率已從高點10％逐漸下降，昨日（19日）降至4.6%，每日篩檢數目穩定在1,000至1,200人。新北市也有板橋、土城、永和與樂生4個篩檢站，篩檢數目略少，陽性率從5.5%下降到2.9%，其中板橋站陽性率較高。由於新北幅員遼闊，指揮中心建議多設篩檢站。

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對於外界擔心有可能提升至最高的第4級別警戒，衛福部次長薛瑞元表示，啟動第4級要看條件及指揮中心的判斷，「各縣市沒有必要在事前就說甚麼第四級、封城，現在還不到這個條件」。行政院發言人羅秉成則表示，部分地方政府認為要超前部署，有準備心態是好的，但不應該引起外界誤會或恐慌。

會上又提到，目前全台疫苗接種量為24.5萬劑，醫護人員接種11萬劑。昨日單日接種1.7萬劑。以台灣2,350萬人口計算，即只有1%人已接種首劑疫苗。

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責任編輯：陳建錫

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