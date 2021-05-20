  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (四) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】本土疫情再反彈 新北增157宗成「重災區」

社會熱點 15:06 2021/05/20

分享：

台灣本土病例持續增加，至今仍未見受控跡象。資料圖片

台灣新增286宗新冠肺炎本土病例，該數字已連續5日保持在200以上。「重災區」新北市佔了超過一半，同時也是本波疫情中最多病例的縣市。

衛福部轄下流行疫情指揮中心今日（20日）公布，新增本土病例有155名男性、131名女性，年齡從4歲至90多歲，發病或採檢日為本月1日至19日。地域分佈上，新北157宗（以中和區40宗最多）、台北87宗（萬華區40宗最多）、桃園17宗、宜蘭8宗、彰化6宗，基隆5宗、高雄及台中各2宗、新竹及雲林各1宗。

按群組劃分，萬華活動史相關84宗、茶藝館相關60宗、某社團相關7宗、某水果商相關4宗、遊藝場相關2宗、其他已知感染源38宗。另有28宗正在追查、63宗源頭不明。此外，新增9境外傳入病例，6宗來自菲律賓，其餘分別來自美國、南非，以及印尼。

衛福部部長陳時中表示，台北快速篩檢的陽性率已從高點10％逐漸下降，昨日（19日）降至4.6%，每日篩檢數目穩定在1,000至1,200人。新北市也有板橋、土城、永和與樂生4個篩檢站，篩檢數目略少，陽性率從5.5%下降到2.9%，其中板橋站陽性率較高。由於新北幅員遼闊，指揮中心建議多設篩檢站。

台灣公共交通工具陸續實行「簡訊實聯制」，類似本港的「安心出行」

對於外界擔心有可能提升至最高的第4級別警戒，衛福部次長薛瑞元表示，啟動第4級要看條件及指揮中心的判斷，「各縣市沒有必要在事前就說甚麼第四級、封城，現在還不到這個條件」。行政院發言人羅秉成則表示，部分地方政府認為要超前部署，有準備心態是好的，但不應該引起外界誤會或恐慌。

會上又提到，目前全台疫苗接種量為24.5萬劑，醫護人員接種11萬劑。昨日單日接種1.7萬劑。以台灣2,350萬人口計算，即只有1%人已接種首劑疫苗。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 彰化 高雄 桃園 宜蘭 台中 台北

上一篇文章

深圳賽格大樓今日傳出再搖晃 連震三天謎團未解（有片，多圖）（第三版）

下一篇文章

拜登美國軍校演講 引用了毛澤東這句名言
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】文字直播：全台新增286宗本土病例 疫情仍在升級（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：全台新增286宗本土病例 疫情仍在升級（不斷更新）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？