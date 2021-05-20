▲ 【深圳賽格大廈】20年前論文指有問題 導師稱未必科學

深圳賽格大廈搖晃事件，調查尚未找出原因。但內地傳媒發現，20年前一篇大學論文已稱，賽格大廈建設有問題，例如邊施工邊修改設計，先施工後設計，設計圖沒做完就開始施工等。當時賽格大廈才全面落成剛兩年。這篇論文的導師現時則表示，論文作者不是建築專業，作者有想法，但不代表是科學。

賽格大廈周二（18日）下午突然顯著搖晃，引發樓內大批民眾受驚逃跑，大廈頂部天線結構晃動尤其激烈。

《紅星新聞》報道，20年前華中科技大學一篇碩士論文《深圳賽格廣場建設項目評析》在網上走紅。論文提及，賽格大廈最嚴重的問題就是樓頂天線震蕩，封頂之後發現這個問題，把天線鋸掉一截又補上一截。

這篇論文作者是金典琦，指導老師是華中科技大學教授張子剛。公開資料顯示，金典琦目前是深圳某研究院人力資源部總經理，高級工程師。金典琦未有回應採訪要求。

論文導師張子剛則表示，金典琦當時是一名在職研究生。「我們屬於管理學院，涉及面比較寬一點，不是建築方面的專業，但論文可能和她的設計工作、本職工作有點關係，當時她有點看法就寫了出來。」

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張子剛認為，學生寫論文不像在外面發表東西，相對來說會寬容一點；學生有點自己的看法，延伸出去就可以，就是有一定的思考，代表一種信念即可，這是一個學習的過程。「我當時感覺有點意思，覺得還可以，但沒有甚麼專業研究，具體我也不大了解。」

對於這篇論文是否代表，他們很早就發現賽格大廈有問題，張子剛說：「這個想法我不敢有，也不敢想，金典琦是否有這方面想法我也不好講。」

張子剛強調，賽格大廈這麼大一個工程，一篇論文代表不了，金典琦的論文和工作有點關系，但不代表她是這方面的權威。他稱，金典琦當時專業是工商管理，不是建築專業。

報道亦指出，目前專家對賽格大廈晃動的解釋是共振引發，具體原因有待科學和權威的研究後才能下定論。

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責任編輯：連兆鋒