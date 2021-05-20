▲ Uniqlo難兩面討好？恤衫疑含新疆棉 被美拒入境

日本快流通服裝品牌Uniqlo一批銷往美國的恤衫（襯衫）今年1月在美國洛杉磯港口被擋下，理由是美國認為Uniqlo疑採用了中國的新疆棉。儘管業者已提出原料並無涉及有違人權的勞動，但美方依然不接受。

值得注意是，Uniqlo早前因與「良好棉花發展協會（BCI）」關係、被質疑支持拒用新疆棉，遭中國內地部份消費者抵制，Uniqlo隨後淡化爭議。事件反映國際品牌在中美夾縫間的尷尬角色。

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美國國土安全部去年12月以人權為由宣布，美國海關與邊境保護局（CBP）會對新疆生產的棉花及其製品發出暫扣令（Withhold Release Order）。

美方去年底針對新疆棉發制裁令

日本時事通信社報道，根據美國CBP於5月10日公布的文件，今年1月5日Uniqlo一批銷往美國的恤衫在洛杉磯港口被扣留，原因是原料疑為新疆生產建設兵團相關的棉花。

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Uniqlo於3月底提出文件反駁，指這批恤衫的原料與新疆生產建設兵團無關，但不被CBP接受，反稱Uniqlo沒有提出該商品「生產、加工、處理的紀錄」，還說「（生產）關係者與工廠的地點不明」。

Uniqlo母公司迅銷公司（Fast Retailing）（6288）昨天對此表示「非常遺憾」。

迅銷公司表示，已確認原料的供應鏈並未涉及人權議題，該公司已提出各種證明文件，但仍不被CBP採納。

報道指出，迅銷公司會長兼社長（董事長兼總經理）柳井正4月召開決算記者會時，未明確回應旗下企業是否有用新疆棉。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信說，政府也正在收集相關情報，為保障日本企業正當的經濟活動，將採取適當的對應。

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▲ 中國市場對Uniqlo具有重要性。

責任編輯：鄧國強

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