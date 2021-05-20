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深圳賽格大廈詭異搖晃密碼？三連震都在中午

社會熱點 18:17 2021/05/20

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深圳賽格大廈自周二起一連3天出現神秘搖晃，無獨有偶3連震都發生在中午12時至1時間，這是巧合、還是與事件起因有關聯，官方的專家調查組至今未有說法。而專業機構工程專家正在大樓進行24小時實時監測，以蒐集更多數據。

第一震：18日（周二）中午12時至1時

澎湃新聞網引述徐女士說，她當在賽格大廈51樓上班，中午12時15分左右，她和同事在辦公室吃飯時開始感到晃動，初時不明顯，至13時05分，椅子晃動比較明顯，大家都感覺到時、發現外面也很多人在跑。

深圳市應急管理局官方微博同日通報，當天下午1時50分許，深圳市應急管理局值班室接報，指賽格出現搖晃。

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第二震：19日（周三）中午1時半至2時

界面新聞報道，當天下午兩點左右，有兩名在賽格大廈6樓、和一名在5樓的商家分別說，大樓在一點半到兩點之間再出現過晃動。

報道說，目前大廈原則上只能讓商家等內部工作人員出入。賽格大廈1至6樓還有很多商家在忙碌，其中一些人拉著推車從裏面往外發貨。

第三震：20日（周三）中午12時半

封面新聞客戶端報道，當天中午多名深圳賽格大廈商戶向記者表示，中午12時30分左右在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動，商戶向記者提供的視頻顯示，有魚缸內的水、落地電風扇有明顯搖晃，有保安在通知高層商戶向下撤離。

【深圳賽格大廈】20年前論文指有問題 導師稱未必科學

深圳賽格大廈初步「診斷」流出？詭異晃動或3因素耦合（多圖，有片）

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值得注意是，3次晃動都發生在中午12時許至1時許、2時左右。而第一財經周三報道，指獲取的一份廣東省應急管理廳文件顯示，經省市專家研判，初步認爲，深圳賽格大廈是上下震顫而不是左右擺動；而經專家現場踏勘和會商研判，大廈主體結構是安全的，內部結構堅固，各種附屬設施完好。

而造成震顫的原因是多種因素耦合：

  • 其一、主要是風的影響
  • 其二、有地鐵運行（兩條地鐵從樓下經過）的因素
  • 其三、有溫度的影響（近兩天氣溫升高，溫差達8度，對鋼結構影響大）

第一財經記者隨後致電廣東省應急管理廳，工作人員證實，確有該文件存在，但也談到這是一個初步調查，具體原因還要經過專家組進一步勘測。惟目前官方專家組，尚未就連日搖晃事件給出說法。

內地媒體引述賽格大廈值班室保安部工作人員透露，目前賽格大廈1-10層商戶已經恢復正常進出，由於11樓及以上都屬於塔樓結構，截至目前，相關專業機構的工程專家正在賽格大廈樓上做24小時實時監測，爲了避免商戶進出對檢測數據造成影響，已經明確要求11樓及以上所有商戶清空。

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責任編輯：鄧國強

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