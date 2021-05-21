歐洲議會凍結審議 京指中歐投資協定非「誰的恩賜」（第二版）

歐洲議會周四以599票贊成、30票反對，大比數表決通過有關凍結《中歐投資協定》審議程序的無約束力決議案，要求中國需解除制裁歐盟才能推動協定，議案並提到支持與台灣洽簽投資協定。中國駐歐盟使團回應指，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

（新增中國駐歐盟使團回應）

促華解除制裁歐盟 才續推動

歐洲議會「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」決議案，周四獲得跨黨派支持表決通過，以反制中國制裁多位歐洲議會議員。

根據歐洲議會發布的決議案文本指，中國制裁歐盟相關機構和人員，造成雙方關係倒退，歐盟及其所有機構必須團結一致，抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衞歐洲共同價值觀。

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決議案指，鑑於中國壓制維吾爾族人及香港民主，再加上對台灣日益加大對抗，歐盟和中國的關係無法如同過往一般發展。

決議案呼籲，歐盟委員會發表聲明譴責中國對民選政治人物的制裁，並認為歐洲議會應採取行動，提案討論凍結《中歐投資協定》，直至中國取消制裁。

此外，決議案呼籲歐盟委員會採取相關措施前先與歐洲議會磋商，另呼籲歐盟在對華政策上加強與美國協調，並強調歐盟與台灣在內的區域夥伴的貿易協定不應受到協定牽制。

中歐領導人去年12月宣布，完成歷時7年的《中歐投資協定》談判，協定需提交給歐盟27成員國並經歐洲議會批准才生效。惟今年3月歐盟對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，中方隨即對包括多名歐洲議會議員在內的歐盟人士進行制裁，令中歐關係緊張加劇。

京︰互利共贏 協定非一方恩賜

外交部發言人趙立堅周三在回應相關報道時強調，中歐投資協定是一份平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，盡快批准符合中歐雙方利益，雙方均應為此作出積極努力。

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他同時指出，中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。

趙立堅還說，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全，發展利益，制裁對抗無助於問題的解決，對話合作才是正道。

責任編輯：蒯宇澄

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