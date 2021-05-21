中國天眼新進展 共計新發現201顆脈衝星

國家天文台研究團隊昨日（20日）正式發布FAST望遠鏡在觀測中取得的重要進展，截至今年3月，共計新發現201顆脈衝星。專家介紹，此次發布的脈衝星種類齊全，對其長期監測，可能對天體輻射等學科前沿具有重要推進作用。

據中國科學院國家天文台公布，截止2021年3月，脈衝星快照巡天（the Galactic Plane Pulsar Snapshot survey，GPPS）共計觀測了約126平方度的銀道面區域，占巡天項目總體規劃的不到百分之五，但已取得豐碩的科學成果。目前已發現新脈衝星201顆。相比之前最靈敏的美國Arecibo望遠鏡PALFA巡天，GPPS巡天靈敏度總體而言要高約一個數量級。

脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，是宇宙中密度最高、磁場最強、自轉最快、相對論效應顯著的一類迷人而又奇異的天體，是研究宇宙極端環境中物理規律的理想實驗室。長期以來都是天文和物理的前沿研究領域，涉及引力波探測、精確驗證廣義相對論、限制極端物理條件下的物態方程、高精度時空基准建立等重要基本問題。

脈衝星的發現和研究，是國際上大射電望遠鏡關鍵科學目標之一，是在科學前沿「逐鹿中原」的必爭之地。早年的脈衝星發現，以及脈衝星雙星監測對引力波輻射做出的首次物理驗證，因其意義重大，還曾斬獲過兩項諾貝爾物理學獎。自1968年脈衝星發現到現在50余年，已經發現約3000顆脈衝星，其中約400多顆毫秒脈衝星。

美國Arecibo大型射電望遠鏡意外崩塌後，中國FAST射電望遠鏡成爲全球唯一的「天眼」。早前中國天眼還宣布，成功捕捉到了距離地球約30億光年的神秘信號。

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責任編輯：尹航

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