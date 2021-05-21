央視稱宣傳片遭浙江衛視抄襲 發文怒轟不尊重原創（有片）

中央電視台昨日（20日）在微博發文，批評某地方電視台抄襲其宣傳片《星辰大海》，強調抄襲、複製只會帶來倒退，央視提出嚴正抗議，並保留採取法律手段維護合法利益的權利。帖文又附上兩則影片的對比截圖，但標注了浙江衛視。浙江衛視總監回應稱，初步判斷事件是誤會，大家「都是同行」。

央視電影頻道聲明指：「 某衛視 推出『 520特別版星辰大海』MV ， 令我們震驚。 電影頻道於2019年 推出 『星辰大海青年演員優選計劃』並於2020年1月1日發布宣傳片《星辰大海》 ， 發佈時間相差一年半的兩則視頻從創意、形式、佈景乃至分鏡都驚人一致。『星辰大海』本是寓意美好未來 ， 但抄襲、複製只會帶來倒退。對此 ， 我們提出嚴正抗議 ， 並保留採取法律手段維護合法利益的權利。 我們由衷呼籲各方樹立版權意識、尊重原創 ， 共同保護創作環境！」

浙江衛視總監林湧表示，已注意到有關聲明，浙江衛視團隊初步判斷，認為此事存在誤解，正在與央視溝通。他又建議，媒體記者可對比一下兩段影片。

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責任編輯：陳建錫

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