  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央視稱宣傳片遭浙江衛視抄襲 發文怒轟不尊重原創（有片）

社會熱點 12:15 2021/05/21

分享：

中央電視台昨日（20日）在微博發文，批評某地方電視台抄襲其宣傳片《星辰大海》，強調抄襲、複製只會帶來倒退，央視提出嚴正抗議，並保留採取法律手段維護合法利益的權利。帖文又附上兩則影片的對比截圖，但標注了浙江衛視。浙江衛視總監回應稱，初步判斷事件是誤會，大家「都是同行」。

央視電影頻道聲明指：「某衛視推出『520特別版星辰大海』MV令我們震驚。電影頻道於2019年推出『星辰大海青年演員優選計劃』並於2020年1月1日發布宣傳片《星辰大海》發佈時間相差一年半的兩則視頻從創意、形式、佈景乃至分鏡都驚人一致。『星辰大海』本是寓意美好未來但抄襲、複製只會帶來倒退。對此我們提出嚴正抗議並保留採取法律手段維護合法利益的權利。我們由衷呼籲各方樹立版權意識、尊重原創共同保護創作環境！」

浙江衛視總監林湧表示，已注意到有關聲明，浙江衛視團隊初步判斷，認為此事存在誤解，正在與央視溝通。他又建議，媒體記者可對比一下兩段影片。

LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍

國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲

【封殺TikTok】字節跳動反擊　稱遭Facebook抄襲和抹黑

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

娛樂機構 文娛藝術 知識產權 MV 電視台 電影 演員 電視 中央電視台 媒體

上一篇文章

佟麗婭離婚「不合時」 疑違520主旋律被撤熱搜

下一篇文章

【台灣疫情】文字直播：疫苗缺貨有望解決？美官方聲明「支持台灣取得疫苗」（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】揭台北萬華區真實面貌 色情氾濫令台灣疫控失守（第二版）
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】本土擴散超想像 台抗疫主將陳時中「一夜白頭」？
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】社區爆發恐瀕失控 台北頓變「鬼城」 （多圖）
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】文字直播：疫苗缺貨有望解決？美官方聲明「支持台灣取得疫苗」（不斷更新）
【台灣疫情】文字直播：疫苗缺貨有望解決？美官方聲明「支持台灣取得疫苗」（不斷更新）