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深圳賽格大廈「3連震」後今全面封樓 商戶急搬貨撤退（多圖）（第二版）

社會熱點 15:38 2021/05/21

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深圳賽格大廈「3連震」後今全面封樓 商戶急搬貨撤退

深圳華強北賽格大廈近日接連出現晃動事件。深圳賽格集團有限公司發布通知，為確保深圳華強北賽格大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，經賽格集團研究決定，自今天（21日）零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈和電子市場，待相關檢測工作完成後再有序開放，相關事宜另行通知。

（新增2至4段報道商戶撤退情況）

觀察者網報道，賽格廣場管理處證實，今天商戶已經不能進出，具體開放時間要等政府部門通知。

封樓令發出後，在賽格大廈的賽格電子市場，有許多商戶正在往外搬貨。

現場工作人員表示，目前寫字樓已暫停人員出入。賽格大廈寫字樓入口處、停車場周邊也已經封閉，賽格電子市場一樓的24小時便利店也貼上「暫停營業」的告示。

而在大廈周邊的空地處，這裏擺滿了不少電子設備等貨物。許多商戶正在聯系或等待車輛來將貨物搬至別處。有商戶提及，這幾天因爲大廈晃動的消息，日前開始已有人陸陸續續往外搬運貨物，今天搬貨的人更多。

專家此前指 大樓各指標均在許可範圍

事件源自18日12點31分，賽格廣場值班人員接到租戶反映感覺大樓晃動，大樓管理處迅速透過樓層廣播通知樓內人員緊急疏散，並安排工作人員引導人員有序撤離；19日、20日中午，賽格大廈再次發生晃動。

18日晚上9點到19日下午3點，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行即時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況，大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況。

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深圳賽格大廈搖晃元兇找到？「卡門渦街」曾致美大橋倒塌（多圖，有片）

深圳賽格大廈因刮風共振晃動？專家猜是虎門「波浪橋」翻版（有片，多圖）

20日，專業機構對賽格大廈的震動、傾斜、沉降等情況再進行即時監測，專家組表示，根據檢測數據，各項檢測數據正常，未超出相應標準要求。目前，大廈主體結構安全，產生震動的具體原因仍在進一步核查。

而深圳賽格大廈在周四（20日）午間疑似再發晃動後，中國證券報向深賽格（深：000058）再查詢「三連震」的原因，他稱根據初步判斷，晃動原因是風速、溫度和地鐵運行產生了共振，造成了「卡門渦街（內地譯「馮卡門漩渦」）現象，之前虎門大橋就出現過這種情況。

「卡門渦街」現象由匈牙利裔美國空氣動力學家西奧多·馮·卡門（Kármán Tódor）在1911年發現、並最先從理論上闡明。

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責任編輯：鄧國強

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