中歐投資協定遭凍結 一文看懂政治經濟外交影響

歐洲議會周四通過決議，凍結《中歐投資協定》審議程序，料引發中歐新一輪外交風波。中方回應指，協定不是誰對誰的恩賜，中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。中國專家分析，從經濟上看，協定遭凍結不會對目前的中歐貿易形勢產生太大影響，但美歐一些政治勢力會借機發揮，打造所謂的「美歐反華陣線」。

料中國將面對美歐的政治外交壓力

多間媒體指出，中歐投資協定被凍結，損害的是中歐雙方的利益。《環球時報》引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建分析，對歐洲來說，中歐投資協定凍結對其經濟復甦、對外經濟合作有很大的影響。歐洲接下來也會在投資領域開拓中國市場上面臨障礙。

德國《經濟周刊》還指出，不少歐洲企業擔心，若協定無限期延遲，歐盟企業就失去了在電信、金融服務、私人醫療、環境服務、研發以及航空運輸等服務領域更多地進入中國大市場。而美國等其他地區的企業在中國市場則將更具優勢。

歐洲議會凍結審議 京指中歐投資協定非「誰的恩賜」（第二版）

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對中國來說，協定凍結後則主要是面對政治和外交上的壓力。美國可能會表明美歐在價值觀和意識形態領域站在同一條戰線。此外，歐洲內部保守派勢力會借機將此解讀為「民意」，對中國在歐洲的形象產生進一步負面影響。不過，在經貿領域，除非歐洲方面採取其他行動，比如升高中國投資門檻或實施限制，否則對中國經貿不會產生太大影響。

中方：協定非恩賜 有誠意合作

對於協定遭歐洲議會凍結一事，中國駐歐盟使團回應指，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

中國外交部稍早前還指出，中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。

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歷時7年！中國歐盟宣布完成中歐投資協定談判

《中歐投資協定》歷時7年談判，相關文本待歐洲議會批准後即可生效。協定核心內容包括：保證相互投資獲得保護，尊重知識產權，確保補貼透明性；改善雙方市場准入條件；確保投資環境和監管程序清晰、公平和透明；改善勞工標準，支持可持續發展。

責任編輯：尹航

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