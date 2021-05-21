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佟麗婭離婚「不合時」 疑違520主旋律被撤熱搜

社會熱點 12:39 2021/05/21

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昨天是520網絡情人節（520與普通話「我愛你」諧音），內地明星夫妻陳思誠、佟麗婭上午同步透過官方微博宣布離婚後，疑因不符合當天「主旋律」，微博隨即將訊息撤下熱搜榜，並封鎖他們離婚的相關詞滙，引發民眾議論。

內地當局為降低節節攀升的離婚率，元旦起實施「離婚冷靜期」。官方數據顯示，今年第一季離婚登記人數較去年第4季大降超過7成。

在內地，明星離婚向來被視為負面消息。陳思誠、佟麗婭還選在「520網絡情人節」的這一天官宣離婚，顯然更不符社會主旋律。

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微博訊息顯示，陳思誠、佟麗婭早上8時8分同步在官微發文宣布離婚後，立刻躍為熱搜榜冠軍。

「恭喜佟麗婭」變敏感詞

佟麗婭稱，「人間值得，未來可期。謝謝你@陳思誠」。陳思誠則稱，「2011－2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護。@佟麗婭」。

儘管看似平和分手，但陳思誠此前已多次被拍到與其他女子過從甚密，因此絕大多數網友向佟麗婭表達祝賀；「恭喜佟麗婭」也進入熱搜榜。

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但沒多久，微博似乎有異動，「陳思誠、佟麗婭520官宣離婚」被移出熱搜榜。網友相繼發文指控，「恭喜佟麗婭」、「陳思誠佟麗婭離婚」等相關詞滙，中午在微博搜索均顯示「未找到相關結果」。

許多網友問道，微博是根據什麼法律法規不能恭喜佟麗婭？還有網友說，看來國家結婚率與生育率真的亮紅燈了，連離婚都不符貴朝主旋律，被撤熱搜。

為表達抗議與不滿，許多網友開始把「撤熱搜」這個詞推進熱搜榜，但沒多久，「撤熱搜」也被微博給撤下。

責任編輯：鄧國強

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