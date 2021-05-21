學者論拜登遏制中國3大終極企圖 但注定都要失敗

中美角力白熱化下，美國正嘗試全面圍堵、遏制中國。新加坡前外交官兼大學教授馬凱碩（Kishore Mahbubani）指，美國政府對抗中國的政策是錯誤的，準備推翻中國共產黨、阻礙中國成為全球最大經濟體、切斷中國對世界的影響，「這是美國對抗中國的3個目的嗎？如果是，都行不通！」

馬凱碩在一個中美關係研討會上發表演講，他指拜登政府延續冷戰思維、貿易戰和對華脫鉤做法是錯誤選擇，不僅僅是對中國而言，同樣不利美國和其人民的利益。他稱，拜登根本沒理由與中國對抗，但他試著替對方尋找答案。美國想阻礙中國崛起成為世界最大的經濟體嗎？他指出，沒有甚麼能阻止中國復興。拜登曾說不允許中國在他任內超越美國，或許真的如他所言，但他任期只有4年，那麼8年、10年、12年呢？事實上，中國必然將成為最大經濟體。

美國準備推翻中國共產黨的領導嗎？馬凱碩表示，如果這是目標，那麼它是行不通的，中共是全世界最強大的政黨之一，在國內的支持率也高得驚人。美國是想控制中國、切斷中國對世界的影響嗎？他指出，事實上，當今中國在全球經濟中的參與度，已經比美國更高。

如果以上3個是美國對抗中國的潛在目的，不管是來自於拜登政府、特朗普政府的個別政客，或者美國的極端智庫，通通都不會成功。馬凱碩指，美國取得了比其他大多數國家更高的成就，但令人驚訝的是，這樣的國家居然沒能制定可靠的對華政策。他指中美必須建立新的戰略平衡，否則亞洲將蒙受重大損失。

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責任編輯：陳建錫

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